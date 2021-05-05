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ترامب ردًّا على قرار "فيسبوك": "وصمة عار وإحراج لبلدنا"

قال: الحقيقة ستظهر على أي حال وبشكل أكبر وأقوى من أي وقت

علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على قرار تعليق حسابه على "فيسبوك"، قائلًا: إن ما تقوم به شركات فيسبوك وتويتر وغوغل "وصمة عار وإحراج لبلدنا".

وقال ترامب في بيان إنه "تم سلب رئيس الولايات المتحدة حرية التعبير لأن اليساريين الراديكاليين يخافون من الحقيقة، لكن الحقيقة ستظهر على أي حال وبشكل أكبر وأقوى من أي وقت مضى".

وأضاف: "يجب على شركات وسائل التواصل الاجتماعي الفاسدة هذه أن تدفع ثمنًا سياسيًّا، ويجب ألا يسمح لها مرة أخرى بتدمير وتقويض عمليتنا الانتخابية".

هذا وصوت مجلس الإشراف على محتوى "فيسبوك" لصالح دعم حظر ترامب، من المنصة، إلا أنه اعتبر أنه "ليس من المناسب فرض التعليق إلى أجل غير مسمى".

وقال المجلس إنه أمام "فيسبوك" ستة أشهر لإعادة النظر في "العقوبة العشوائية" التي فرضها في السابع من يناير، والبتّ في عقوبة أخرى تعكس "جسامة الانتهاك واحتمال الضرر المستقبلي"؛ وفق روسيا اليوم.

وشدد على أن العقوبة الجديدة يجب أن تكون "واضحة وضرورية ومتناسبة" ومتسقة مع قواعد "فيسبوك" بشأن الانتهاكات الجسيمة.

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

الرئيسية/ أخبار العالم

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ترامب ردًّا على قرار "فيسبوك": "وصمة عار وإحراج لبلدنا"
سبق

علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على قرار تعليق حسابه على "فيسبوك"، قائلًا: إن ما تقوم به شركات فيسبوك وتويتر وغوغل "وصمة عار وإحراج لبلدنا".

وقال ترامب في بيان إنه "تم سلب رئيس الولايات المتحدة حرية التعبير لأن اليساريين الراديكاليين يخافون من الحقيقة، لكن الحقيقة ستظهر على أي حال وبشكل أكبر وأقوى من أي وقت مضى".

وأضاف: "يجب على شركات وسائل التواصل الاجتماعي الفاسدة هذه أن تدفع ثمنًا سياسيًّا، ويجب ألا يسمح لها مرة أخرى بتدمير وتقويض عمليتنا الانتخابية".

هذا وصوت مجلس الإشراف على محتوى "فيسبوك" لصالح دعم حظر ترامب، من المنصة، إلا أنه اعتبر أنه "ليس من المناسب فرض التعليق إلى أجل غير مسمى".

وقال المجلس إنه أمام "فيسبوك" ستة أشهر لإعادة النظر في "العقوبة العشوائية" التي فرضها في السابع من يناير، والبتّ في عقوبة أخرى تعكس "جسامة الانتهاك واحتمال الضرر المستقبلي"؛ وفق روسيا اليوم.

وشدد على أن العقوبة الجديدة يجب أن تكون "واضحة وضرورية ومتناسبة" ومتسقة مع قواعد "فيسبوك" بشأن الانتهاكات الجسيمة.

05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
10:00 PM

ترامب ردًّا على قرار "فيسبوك": "وصمة عار وإحراج لبلدنا"

قال: الحقيقة ستظهر على أي حال وبشكل أكبر وأقوى من أي وقت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على قرار تعليق حسابه على "فيسبوك"، قائلًا: إن ما تقوم به شركات فيسبوك وتويتر وغوغل "وصمة عار وإحراج لبلدنا".

وقال ترامب في بيان إنه "تم سلب رئيس الولايات المتحدة حرية التعبير لأن اليساريين الراديكاليين يخافون من الحقيقة، لكن الحقيقة ستظهر على أي حال وبشكل أكبر وأقوى من أي وقت مضى".

وأضاف: "يجب على شركات وسائل التواصل الاجتماعي الفاسدة هذه أن تدفع ثمنًا سياسيًّا، ويجب ألا يسمح لها مرة أخرى بتدمير وتقويض عمليتنا الانتخابية".

هذا وصوت مجلس الإشراف على محتوى "فيسبوك" لصالح دعم حظر ترامب، من المنصة، إلا أنه اعتبر أنه "ليس من المناسب فرض التعليق إلى أجل غير مسمى".

وقال المجلس إنه أمام "فيسبوك" ستة أشهر لإعادة النظر في "العقوبة العشوائية" التي فرضها في السابع من يناير، والبتّ في عقوبة أخرى تعكس "جسامة الانتهاك واحتمال الضرر المستقبلي"؛ وفق روسيا اليوم.

وشدد على أن العقوبة الجديدة يجب أن تكون "واضحة وضرورية ومتناسبة" ومتسقة مع قواعد "فيسبوك" بشأن الانتهاكات الجسيمة.

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