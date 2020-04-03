لجنة أصدقاء مرضى عنيزة تطلق مبادراتها لدعم متضرري كورونا

تنوعت بين تقديم "السلال الغذائية والدواء والدعم النقدي"

أطلقت ‏لجنة أصدقاء المرضى بعنيزة خمس مبادراتـ تزامناً مع جائحة كورونا، تنوعت بين تقديم السلال الغذائية والدواء والدعم النقدي لبعض الشرائح.

وقال أمين عام اللجنة باسل بن محمد أبا الخيل: استجابةً لتوجيهات القيادة الرشيدة وتوافقاً مع أهداف اللجنة ومسؤولياتها الوطنية وحرصاً من اللجنة على طرح المبادرات النوعية التي تعزز من رؤية الوطن ٢٠٣٠م، أطلقنا خمس مبادرات أولها مبادرة "نخدمكم في منازلكم" والتي تعنى بتوزيع المواد الاحترازية على المواطنين والمقيمين المحتاجين في منازلهم مع تقديم برنامج توعوي مصاحب وقد استهدفت ١٥٠ منزلًا".

وأضاف: مبادرة "آمالهم" لدعم مرضى الطب المنزلي تهدف إلى سد أبرز احتياجات مرضى الطب المنزلي ممن يعانون العوز المادي بلغت تكلفتها مائة وثمانين ألف ريال.

وأردف: جاءت المبادرة الثالثة بعنوان "حنا معك" وهي عبارة عن تقديم دعم نقدي وسداد فواتير الخدمات وسلال غذائية ومواد تموينية لمستفيدي اللجنة وعددهم 30 مريضًا من مرضى الفشل الكلوي والطب المنزلي بلغت تكلفتها أكثر من ستين ألف ريال.

وتابع: شاركنا في المبادرة النوعية "دواك يوصلك" التي أطلقتها جمعية الجودة والإنجاز للمسؤولية المجتمعية وتهدف إلى إيصال الدواء للمنازل، وقد حظيت مبادرة "نقدر جهدكم" بتفاعل كافة أطياف المجتمع إذ تهتم بتقديم كروت شكر وبروشات لدعم وتشجيع وشكر العاملين بالمنشأة الصحية الذين يعتبرون خط الدفاع الأول ضد جائحة كورونا في مستشفى الملك سعود بعنيزة.