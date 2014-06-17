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بعد فيديو شفاء "خالد عبدالرحمن" بأكل الضبع.. "النمر": متناوله عُرضة لداء الكلب!

غرد ولم ينصح به وقال: علاجات أمراض الكلى متوفرة محليًّا وآمنة حسب التشخيص

أكد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أنه لا يُنصح طبيًا بتناول لحم الضبع لأنه عُرضة للمالطية وداء الكلب والديدان الشريطية؛ وذلك في رده على من سأل عن لحم الضبع كعلاج للكلى؛ مشيرًا في هذا الشأن إلى أن "علاجات أمراض الكلى متوفرة محليًّا وآمنة حسب التشخيص".

وكتب "النمر" تغريدة من حسابه بـ"تويتر"‏: "ينتشر في بعض قبائل أفريقيا أن لحم الضبع علاج للسكري، والكلى، والضعف جنسي، وبأنه يطرد الأرواح الشريرة، والسحر... إلخ"، وعلق: "طبيًّا لا ننصح بتناول لحم الضبع لأنه عُرضة للمالطية وداء الكلب والديدان الشريطية".

وكان الفنان خالد عبدالرحمن قد ذكر مؤخرًا، خلال استضافته في برنامج "صباح السعودية"، أن الضبع كان سببًا -بعد الله- في شفائه من آلام الكلى.

وقال: "كنت محتاجًا لصيد ضبع لأنه ذكر فيه علاج للكلى، وكنت أعانى من الآلام فيها، وشاهدت ضبعًا أبيض وهو من النادر على مستوى العالم، ولا يوجد إلا في جنوب السعودية وإفريقيا؛ فلم أذبحه؛ ولكني قمت بذبح ضبع عادي آخر"؛ مضيفًا: "من بعد أن أكلت لحم الضبع وشربت مرقته، الحمد الله شفيت".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد فيديو شفاء "خالد عبدالرحمن" بأكل الضبع.. "النمر": متناوله عُرضة لداء الكلب!
سبق

أكد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أنه لا يُنصح طبيًا بتناول لحم الضبع لأنه عُرضة للمالطية وداء الكلب والديدان الشريطية؛ وذلك في رده على من سأل عن لحم الضبع كعلاج للكلى؛ مشيرًا في هذا الشأن إلى أن "علاجات أمراض الكلى متوفرة محليًّا وآمنة حسب التشخيص".

وكتب "النمر" تغريدة من حسابه بـ"تويتر"‏: "ينتشر في بعض قبائل أفريقيا أن لحم الضبع علاج للسكري، والكلى، والضعف جنسي، وبأنه يطرد الأرواح الشريرة، والسحر... إلخ"، وعلق: "طبيًّا لا ننصح بتناول لحم الضبع لأنه عُرضة للمالطية وداء الكلب والديدان الشريطية".

وكان الفنان خالد عبدالرحمن قد ذكر مؤخرًا، خلال استضافته في برنامج "صباح السعودية"، أن الضبع كان سببًا -بعد الله- في شفائه من آلام الكلى.

وقال: "كنت محتاجًا لصيد ضبع لأنه ذكر فيه علاج للكلى، وكنت أعانى من الآلام فيها، وشاهدت ضبعًا أبيض وهو من النادر على مستوى العالم، ولا يوجد إلا في جنوب السعودية وإفريقيا؛ فلم أذبحه؛ ولكني قمت بذبح ضبع عادي آخر"؛ مضيفًا: "من بعد أن أكلت لحم الضبع وشربت مرقته، الحمد الله شفيت".

17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
10:02 AM

بعد فيديو شفاء "خالد عبدالرحمن" بأكل الضبع.. "النمر": متناوله عُرضة لداء الكلب!

غرد ولم ينصح به وقال: علاجات أمراض الكلى متوفرة محليًّا وآمنة حسب التشخيص

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
8
12,715

أكد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أنه لا يُنصح طبيًا بتناول لحم الضبع لأنه عُرضة للمالطية وداء الكلب والديدان الشريطية؛ وذلك في رده على من سأل عن لحم الضبع كعلاج للكلى؛ مشيرًا في هذا الشأن إلى أن "علاجات أمراض الكلى متوفرة محليًّا وآمنة حسب التشخيص".

وكتب "النمر" تغريدة من حسابه بـ"تويتر"‏: "ينتشر في بعض قبائل أفريقيا أن لحم الضبع علاج للسكري، والكلى، والضعف جنسي، وبأنه يطرد الأرواح الشريرة، والسحر... إلخ"، وعلق: "طبيًّا لا ننصح بتناول لحم الضبع لأنه عُرضة للمالطية وداء الكلب والديدان الشريطية".

وكان الفنان خالد عبدالرحمن قد ذكر مؤخرًا، خلال استضافته في برنامج "صباح السعودية"، أن الضبع كان سببًا -بعد الله- في شفائه من آلام الكلى.

وقال: "كنت محتاجًا لصيد ضبع لأنه ذكر فيه علاج للكلى، وكنت أعانى من الآلام فيها، وشاهدت ضبعًا أبيض وهو من النادر على مستوى العالم، ولا يوجد إلا في جنوب السعودية وإفريقيا؛ فلم أذبحه؛ ولكني قمت بذبح ضبع عادي آخر"؛ مضيفًا: "من بعد أن أكلت لحم الضبع وشربت مرقته، الحمد الله شفيت".

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