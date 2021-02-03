"مؤمنة" رئيساً للجنة الشؤون الإدارية التابعة للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي

تضم اللجنة أمريكا والصين وألمانيا وهولندا وتايلاند ومدغشقر

أجمع أعضاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على اختيار المدير التنفيذي للمملكة العربية السعودية لدى الصندوق ماهر حامد مؤمنة؛ رئيساً للجنة الشؤون الإدارية (CAM) التابعة للمجلس التنفيذي.. وتضم اللجنة في عضويتها المديرين التنفيذيين لكل من: الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وألمانيا، وهولندا، وتايلاند، ومدغشقر، والمجر.

ويعكس هذا الاختيار المكانة التي تحظى بها المملكة عالمياً، والثقة الدولية بقدرة المدير التنفيذي للمملكة العربية السعودية، على إنجاز أعمال هذه اللجنة التي تقوم بدور أساسي في أعمال الشؤون الإدارية للمجلس التنفيذي.

وتهدف لجنة الشؤون الإدارية إلى الإشراف على جميع العمليات الإدارية المرتبطة بالمجلس التنفيذي ومكاتب المديرين التنفيذين.. وأبرز مهامها يكمن في وضع ومراجعة السياسات الإدارية وعدد من الضوابط الداخلية للمجلس، وتقييم مدى كفاءتها وفاعليتها لضمان الرفع من مستوى أداء المجلس.

كما تتولى اللجنة متابعة أعمال ميزانية مكاتب المديرين التنفيذيين لدى الصندوق، وتقديم تقارير وتوصيات لتطوير كفاءة الأعمال في المجلس التنفيذي.

يُذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يضم 24 عضواً يمثلون البلدان الأعضاء البالغ عددها 190 بلداً، ويدعمه خبراء الصندوق، ويتولى الإشراف على أعمال الصندوق اليومية.