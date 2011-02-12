النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أزمة أوكرانيا تصل نقطة الانفجار.. الحرب قد تندلع في 4 أيام

إخلاء للرعايا الأوروبيين ومعلومات استخباراتية تؤكد الغزو الوشيك

يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حسم أمره وقرر غزو أوكرانيا، والغزو وفقما ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، قد يقع بحلول 4 أيام.

وجاء تقريرا "ديلي ميل" البريطانية و"دير شبيغل" الألمانية بعد ليلة طلبت فيها الحكومة البريطانية من الآلاف من رعاياها مغادرةَ أوكرانيا فورًا، وسط مخاوف من غزو روسي وشيك.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الاستخبارات الأمريكية قوله: إن أمر الغزو قد يصدر خلال أيام.

وبعد 24 ساعة من إصدار الولايات المتحدة أمرًا مماثلًا لرعاياها، حدّثت الخارجية البريطانية نصائحها للمواطنين البريطانيين الموجودين في أوكرانيا، قائلة: إنه يجب عليهم المغادرة الآن عبر وسائل النقل التجارية، وسط مخاوف متزايدة بأن يجدوا نفسهم في قلب القتال الذي قد يندلع فجأة، بما في ذلك القصف الجوي المميت للعاصمة كييف.

وأبلغ الاتحاد الأوروبي الموظفين غير الأساسيين من بعثته الدبلوماسية في كييف بضرورة المغادرة، لكنه لم يذهب إلى حد الإجلاء الكامل؛ وفق سكاي نيوز عربية.

وأتت هذه التطورات بعد معلومات استخبارية أمريكية خلصت إلى أن روسيا ستشن هجومًا على أوكرانيا، الأربعاء المقبل، الموافق الـ16 من فبراير.

وقالت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" وغيرها من أجهزة الاستخبارات: إنها حصلت على خطط مفصّلة تشمل المسارات التي ستسلكها القوات الروسية خلال العملية العسكرية المفترضة.

وبعد ذلك صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بأنه يتوقع أن يغزو بوتين أوكرانيا في أي لحظة؛ مما يستدعي إخراج المواطنين الأمريكيين فورًا، ذلك أن واشنطن لن تعود لإنقاذ أي شخص.

وقال إن ذلك يجب أن يتم خلال 24- 48 ساعة؛ لأن الخطر مرتفع بما فيه الكفاية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الحرب الروسية على أوكرانيا ستبدأ بيومين من القصف الجوي الهائل، ويرافقها حرب إلكترونية، مثل الغزو البري، مع هدف محتمل لتغيير النظام في أوكرانيا.

ومما زاد من خطورة الموقف تحذير رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، سكان المدينة من احتمال هجوم روسي وشيك.

وأصدر كليتشكو، الليلة الماضية، على وسائط التواصل، متحدثًا، استعدادات لتأمين الاتصالات في حال تعطل الإنترنت وشبكة الهواتف، وتخزين الوقود.

بوتين أوكرانيا

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أزمة أوكرانيا تصل نقطة الانفجار.. الحرب قد تندلع في 4 أيام
سبق

يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حسم أمره وقرر غزو أوكرانيا، والغزو وفقما ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، قد يقع بحلول 4 أيام.

وجاء تقريرا "ديلي ميل" البريطانية و"دير شبيغل" الألمانية بعد ليلة طلبت فيها الحكومة البريطانية من الآلاف من رعاياها مغادرةَ أوكرانيا فورًا، وسط مخاوف من غزو روسي وشيك.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الاستخبارات الأمريكية قوله: إن أمر الغزو قد يصدر خلال أيام.

وبعد 24 ساعة من إصدار الولايات المتحدة أمرًا مماثلًا لرعاياها، حدّثت الخارجية البريطانية نصائحها للمواطنين البريطانيين الموجودين في أوكرانيا، قائلة: إنه يجب عليهم المغادرة الآن عبر وسائل النقل التجارية، وسط مخاوف متزايدة بأن يجدوا نفسهم في قلب القتال الذي قد يندلع فجأة، بما في ذلك القصف الجوي المميت للعاصمة كييف.

وأبلغ الاتحاد الأوروبي الموظفين غير الأساسيين من بعثته الدبلوماسية في كييف بضرورة المغادرة، لكنه لم يذهب إلى حد الإجلاء الكامل؛ وفق سكاي نيوز عربية.

وأتت هذه التطورات بعد معلومات استخبارية أمريكية خلصت إلى أن روسيا ستشن هجومًا على أوكرانيا، الأربعاء المقبل، الموافق الـ16 من فبراير.

وقالت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" وغيرها من أجهزة الاستخبارات: إنها حصلت على خطط مفصّلة تشمل المسارات التي ستسلكها القوات الروسية خلال العملية العسكرية المفترضة.

وبعد ذلك صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بأنه يتوقع أن يغزو بوتين أوكرانيا في أي لحظة؛ مما يستدعي إخراج المواطنين الأمريكيين فورًا، ذلك أن واشنطن لن تعود لإنقاذ أي شخص.

وقال إن ذلك يجب أن يتم خلال 24- 48 ساعة؛ لأن الخطر مرتفع بما فيه الكفاية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الحرب الروسية على أوكرانيا ستبدأ بيومين من القصف الجوي الهائل، ويرافقها حرب إلكترونية، مثل الغزو البري، مع هدف محتمل لتغيير النظام في أوكرانيا.

ومما زاد من خطورة الموقف تحذير رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، سكان المدينة من احتمال هجوم روسي وشيك.

وأصدر كليتشكو، الليلة الماضية، على وسائط التواصل، متحدثًا، استعدادات لتأمين الاتصالات في حال تعطل الإنترنت وشبكة الهواتف، وتخزين الوقود.

12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
11:03 AM
اخر تعديل
12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
07:20 PM

أزمة أوكرانيا تصل نقطة الانفجار.. الحرب قد تندلع في 4 أيام

إخلاء للرعايا الأوروبيين ومعلومات استخباراتية تؤكد الغزو الوشيك

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
15
8,828

يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حسم أمره وقرر غزو أوكرانيا، والغزو وفقما ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، قد يقع بحلول 4 أيام.

وجاء تقريرا "ديلي ميل" البريطانية و"دير شبيغل" الألمانية بعد ليلة طلبت فيها الحكومة البريطانية من الآلاف من رعاياها مغادرةَ أوكرانيا فورًا، وسط مخاوف من غزو روسي وشيك.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الاستخبارات الأمريكية قوله: إن أمر الغزو قد يصدر خلال أيام.

وبعد 24 ساعة من إصدار الولايات المتحدة أمرًا مماثلًا لرعاياها، حدّثت الخارجية البريطانية نصائحها للمواطنين البريطانيين الموجودين في أوكرانيا، قائلة: إنه يجب عليهم المغادرة الآن عبر وسائل النقل التجارية، وسط مخاوف متزايدة بأن يجدوا نفسهم في قلب القتال الذي قد يندلع فجأة، بما في ذلك القصف الجوي المميت للعاصمة كييف.

وأبلغ الاتحاد الأوروبي الموظفين غير الأساسيين من بعثته الدبلوماسية في كييف بضرورة المغادرة، لكنه لم يذهب إلى حد الإجلاء الكامل؛ وفق سكاي نيوز عربية.

وأتت هذه التطورات بعد معلومات استخبارية أمريكية خلصت إلى أن روسيا ستشن هجومًا على أوكرانيا، الأربعاء المقبل، الموافق الـ16 من فبراير.

وقالت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" وغيرها من أجهزة الاستخبارات: إنها حصلت على خطط مفصّلة تشمل المسارات التي ستسلكها القوات الروسية خلال العملية العسكرية المفترضة.

وبعد ذلك صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بأنه يتوقع أن يغزو بوتين أوكرانيا في أي لحظة؛ مما يستدعي إخراج المواطنين الأمريكيين فورًا، ذلك أن واشنطن لن تعود لإنقاذ أي شخص.

وقال إن ذلك يجب أن يتم خلال 24- 48 ساعة؛ لأن الخطر مرتفع بما فيه الكفاية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الحرب الروسية على أوكرانيا ستبدأ بيومين من القصف الجوي الهائل، ويرافقها حرب إلكترونية، مثل الغزو البري، مع هدف محتمل لتغيير النظام في أوكرانيا.

ومما زاد من خطورة الموقف تحذير رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، سكان المدينة من احتمال هجوم روسي وشيك.

وأصدر كليتشكو، الليلة الماضية، على وسائط التواصل، متحدثًا، استعدادات لتأمين الاتصالات في حال تعطل الإنترنت وشبكة الهواتف، وتخزين الوقود.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,785
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,405
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,076
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,095

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة