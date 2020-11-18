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فايزر تعلن: بدء التطعيم ضد كورونا في هذا الموعد

قالت: سنقدم "قريباً جداً" طلباً للحصول على الترخيص

أعلن المدير العام لـ "فايزر" ألبرت بورلا، أمس الثلاثاء، أن المجموعة الدوائية الأمريكية ستقدم "قريباً جداً" طلباً للحصول على ترخيص لتسويق لقاحها المضاد لـ كورونا في الولايات المتحدة، ما سيتيح إذا سارت الأمور على ما يرام بداية التطعيم في ديسمبر المقبل.

وقال بورلا في مؤتمر نظمه موقع ستاتنيوز: "نحن قريبون جداً من تقديم طلب ترخيص طارئ".

ولم يؤكد المدير العام لفايزر أو ينفِ إذا كان تقديم الطلب سيكون هذا الأسبوع، علماً أنّه قال سابقاً إن الطلب سيقدّم على الأرجح في الأسبوع الثالث من نوفمبر الجاري وفق "الفرنسية".

وهذا اللقاح التجريبي طوّرته فايزر بالتعاون مع شركة بيونتيك الألمانية.

والترخيص الطارئ هو تصريح مؤقت أو مشروط تمنحه وكالة الأدوية الأمريكية "إف دي إيه"، للتصدّي لحالة طارئة مثل جائحة كورونا.

ويمكن للوكالة أن تُبطل هذا التصريح أو تعدّله إذا ظهرت لاحقاً بيانات جديدة عن فعالية اللقاح أو سلامته.

ولم تذكر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية المدة التي ستستغرقها مراجعة بيانات فعالية اللقاح وسلامته، وهما المعياران الرئيسان لتمكينه من الترخيص الطارئ، إلى جانب القدرة على إنتاج جرعات منه بكميات كبيرة.

ولقاح فايزر هو أحد ثلاثة لقاحات تجريبية تتابع وكالة الأدوية الأوروبية سير التجارب السريرية عليها وفقاً للآلية المعجّلة.

وتطور اللقاحان الآخران أوكسفورد أسترازينيكا، وموديرنا.

شركة فايزر الأمريكية فيروس كورونا الجديد

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فايزر تعلن: بدء التطعيم ضد كورونا في هذا الموعد
سبق

أعلن المدير العام لـ "فايزر" ألبرت بورلا، أمس الثلاثاء، أن المجموعة الدوائية الأمريكية ستقدم "قريباً جداً" طلباً للحصول على ترخيص لتسويق لقاحها المضاد لـ كورونا في الولايات المتحدة، ما سيتيح إذا سارت الأمور على ما يرام بداية التطعيم في ديسمبر المقبل.

وقال بورلا في مؤتمر نظمه موقع ستاتنيوز: "نحن قريبون جداً من تقديم طلب ترخيص طارئ".

ولم يؤكد المدير العام لفايزر أو ينفِ إذا كان تقديم الطلب سيكون هذا الأسبوع، علماً أنّه قال سابقاً إن الطلب سيقدّم على الأرجح في الأسبوع الثالث من نوفمبر الجاري وفق "الفرنسية".

وهذا اللقاح التجريبي طوّرته فايزر بالتعاون مع شركة بيونتيك الألمانية.

والترخيص الطارئ هو تصريح مؤقت أو مشروط تمنحه وكالة الأدوية الأمريكية "إف دي إيه"، للتصدّي لحالة طارئة مثل جائحة كورونا.

ويمكن للوكالة أن تُبطل هذا التصريح أو تعدّله إذا ظهرت لاحقاً بيانات جديدة عن فعالية اللقاح أو سلامته.

ولم تذكر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية المدة التي ستستغرقها مراجعة بيانات فعالية اللقاح وسلامته، وهما المعياران الرئيسان لتمكينه من الترخيص الطارئ، إلى جانب القدرة على إنتاج جرعات منه بكميات كبيرة.

ولقاح فايزر هو أحد ثلاثة لقاحات تجريبية تتابع وكالة الأدوية الأوروبية سير التجارب السريرية عليها وفقاً للآلية المعجّلة.

وتطور اللقاحان الآخران أوكسفورد أسترازينيكا، وموديرنا.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
10:26 AM

فايزر تعلن: بدء التطعيم ضد كورونا في هذا الموعد

قالت: سنقدم "قريباً جداً" طلباً للحصول على الترخيص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المدير العام لـ "فايزر" ألبرت بورلا، أمس الثلاثاء، أن المجموعة الدوائية الأمريكية ستقدم "قريباً جداً" طلباً للحصول على ترخيص لتسويق لقاحها المضاد لـ كورونا في الولايات المتحدة، ما سيتيح إذا سارت الأمور على ما يرام بداية التطعيم في ديسمبر المقبل.

وقال بورلا في مؤتمر نظمه موقع ستاتنيوز: "نحن قريبون جداً من تقديم طلب ترخيص طارئ".

ولم يؤكد المدير العام لفايزر أو ينفِ إذا كان تقديم الطلب سيكون هذا الأسبوع، علماً أنّه قال سابقاً إن الطلب سيقدّم على الأرجح في الأسبوع الثالث من نوفمبر الجاري وفق "الفرنسية".

وهذا اللقاح التجريبي طوّرته فايزر بالتعاون مع شركة بيونتيك الألمانية.

والترخيص الطارئ هو تصريح مؤقت أو مشروط تمنحه وكالة الأدوية الأمريكية "إف دي إيه"، للتصدّي لحالة طارئة مثل جائحة كورونا.

ويمكن للوكالة أن تُبطل هذا التصريح أو تعدّله إذا ظهرت لاحقاً بيانات جديدة عن فعالية اللقاح أو سلامته.

ولم تذكر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية المدة التي ستستغرقها مراجعة بيانات فعالية اللقاح وسلامته، وهما المعياران الرئيسان لتمكينه من الترخيص الطارئ، إلى جانب القدرة على إنتاج جرعات منه بكميات كبيرة.

ولقاح فايزر هو أحد ثلاثة لقاحات تجريبية تتابع وكالة الأدوية الأوروبية سير التجارب السريرية عليها وفقاً للآلية المعجّلة.

وتطور اللقاحان الآخران أوكسفورد أسترازينيكا، وموديرنا.

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