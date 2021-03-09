أصدرت شركة "أبل" الأمريكية قراراً عاجلاً، بعد اكتشاف عيب عجيب في الحواسيب اللوحية الخاصة بها "آيباد". واكتشف عدد كبير من مستخدمي "آيباد" وجود خطأ تقني في خدمة "ويب كايت" ومحرك البحث "سفاري"، والتي تسمح لها بمعالجة المحتوى الضار والتعامل مع البرمجيات الخبيثة. ويتسبب هذا الأمر في إحداث تلف في ذاكرة "ويب كايت"، وهو ما جعل "أبل" تتحرك لإصلاح تلك الثغرة الخطيرة. وأصدرت أبل بسبب هذا الخطأ التقني تحديثاً لنظام تشغيل حواسيب "آيباد" المعروف باسم "آي أو إس 14.4.1". ويقوم هذا التحديث بإصلاح هذا العيب، وطالبت "أبل" مستخدمي أجهزة "آيباد" بتثبيت التحديث على الفور؛ لتقليل أي ضرر قد يكون طرأ على حواسيبهم اللوحية. ويتاح هذا التحديث مجاناً على نظام التشغيل الأساسي لتلك الأجهزة، كما أشارت "أبل" إلى إمكانية تحميله على هواتف "آيفون"، لإصلاح هذا الضرر إذا كان قد وصل إليها.

قرار عاجل من أبل بعد اكتشاف عيب خطير في أجهزة "آيباد" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-09 أصدرت شركة "أبل" الأمريكية قراراً عاجلاً، بعد اكتشاف عيب عجيب في الحواسيب اللوحية الخاصة بها "آيباد".



واكتشف عدد كبير من مستخدمي "آيباد" وجود خطأ تقني في خدمة "ويب كايت" ومحرك البحث "سفاري"، والتي تسمح لها بمعالجة المحتوى الضار والتعامل مع البرمجيات الخبيثة.



ويتسبب هذا الأمر في إحداث تلف في ذاكرة "ويب كايت"، وهو ما جعل "أبل" تتحرك لإصلاح تلك الثغرة الخطيرة.



وأصدرت أبل بسبب هذا الخطأ التقني تحديثاً لنظام تشغيل حواسيب "آيباد" المعروف باسم "آي أو إس 14.4.1".



ويقوم هذا التحديث بإصلاح هذا العيب، وطالبت "أبل" مستخدمي أجهزة "آيباد" بتثبيت التحديث على الفور؛ لتقليل أي ضرر قد يكون طرأ على حواسيبهم اللوحية.



ويتاح هذا التحديث مجاناً على نظام التشغيل الأساسي لتلك الأجهزة، كما أشارت "أبل" إلى إمكانية تحميله على هواتف "آيفون"، لإصلاح هذا الضرر إذا كان قد وصل إليها.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442 09:42 AM

قرار عاجل من أبل بعد اكتشاف عيب خطير في أجهزة "آيباد" أصدرت تحديثاً لنظام تشغيل حواسيب "آيباد" "آي أو إس 14.4.1"





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أصدرت شركة "أبل" الأمريكية قراراً عاجلاً، بعد اكتشاف عيب عجيب في الحواسيب اللوحية الخاصة بها "آيباد".



واكتشف عدد كبير من مستخدمي "آيباد" وجود خطأ تقني في خدمة "ويب كايت" ومحرك البحث "سفاري"، والتي تسمح لها بمعالجة المحتوى الضار والتعامل مع البرمجيات الخبيثة.



ويتسبب هذا الأمر في إحداث تلف في ذاكرة "ويب كايت"، وهو ما جعل "أبل" تتحرك لإصلاح تلك الثغرة الخطيرة.



وأصدرت أبل بسبب هذا الخطأ التقني تحديثاً لنظام تشغيل حواسيب "آيباد" المعروف باسم "آي أو إس 14.4.1".



ويقوم هذا التحديث بإصلاح هذا العيب، وطالبت "أبل" مستخدمي أجهزة "آيباد" بتثبيت التحديث على الفور؛ لتقليل أي ضرر قد يكون طرأ على حواسيبهم اللوحية.



ويتاح هذا التحديث مجاناً على نظام التشغيل الأساسي لتلك الأجهزة، كما أشارت "أبل" إلى إمكانية تحميله على هواتف "آيفون"، لإصلاح هذا الضرر إذا كان قد وصل إليها.