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الحكومة الفلسطينية تدرس إعطاء إجازة دون راتب لرافضي تطعيم "كورونا"

"اشتية" لفت إلى أن العودة للحياة الطبيعية تتطلب تلقي اللقاح

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم (الثلاثاء)، أن الحكومة تدرس إعطاء إجازة دون راتب لكل من لا يريد أن يتلقى تطعيم الوقاية من فيروس كورونا حتى انتهاء الوباء.

وقال "اشتية" خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة في رام الله: "سنقوم باتخاذ إجراءات بحق من يتخلف عن تلقي المطاعيم ضد الفيروس حماية لسلامة المجتمع من تفشي موجة جديدة من الوباء وحتى لا نجد أنفسنا مضطرين للعودة لإجراءات وتدبير إغلاق جديدة"، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وأوضح أن الحكومة ستفتتح الأسبوع المقبل العام الدراسي الجديد وجاهياً، وبصورة مبكرة لتعزيز العملية التعليمية وتحسباً لأي طارئ صحي قد يحصل.

ولفت إلى أن العودة إلى ممارسة الحياة شبه اليومية، وعودة التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات؛ تتطلب من كل من لم يتلق اللقاح حتى الآن سرعة الحصول عليه في المراكز المنتشرة في جميع محافظات الوطن.

فلسطين فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا

الرئيسية/ أخبار العالم

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الحكومة الفلسطينية تدرس إعطاء إجازة دون راتب لرافضي تطعيم "كورونا"
سبق

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم (الثلاثاء)، أن الحكومة تدرس إعطاء إجازة دون راتب لكل من لا يريد أن يتلقى تطعيم الوقاية من فيروس كورونا حتى انتهاء الوباء.

وقال "اشتية" خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة في رام الله: "سنقوم باتخاذ إجراءات بحق من يتخلف عن تلقي المطاعيم ضد الفيروس حماية لسلامة المجتمع من تفشي موجة جديدة من الوباء وحتى لا نجد أنفسنا مضطرين للعودة لإجراءات وتدبير إغلاق جديدة"، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وأوضح أن الحكومة ستفتتح الأسبوع المقبل العام الدراسي الجديد وجاهياً، وبصورة مبكرة لتعزيز العملية التعليمية وتحسباً لأي طارئ صحي قد يحصل.

ولفت إلى أن العودة إلى ممارسة الحياة شبه اليومية، وعودة التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات؛ تتطلب من كل من لم يتلق اللقاح حتى الآن سرعة الحصول عليه في المراكز المنتشرة في جميع محافظات الوطن.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
02:41 PM
اخر تعديل
11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
06:20 AM

الحكومة الفلسطينية تدرس إعطاء إجازة دون راتب لرافضي تطعيم "كورونا"

"اشتية" لفت إلى أن العودة للحياة الطبيعية تتطلب تلقي اللقاح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم (الثلاثاء)، أن الحكومة تدرس إعطاء إجازة دون راتب لكل من لا يريد أن يتلقى تطعيم الوقاية من فيروس كورونا حتى انتهاء الوباء.

وقال "اشتية" خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة في رام الله: "سنقوم باتخاذ إجراءات بحق من يتخلف عن تلقي المطاعيم ضد الفيروس حماية لسلامة المجتمع من تفشي موجة جديدة من الوباء وحتى لا نجد أنفسنا مضطرين للعودة لإجراءات وتدبير إغلاق جديدة"، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وأوضح أن الحكومة ستفتتح الأسبوع المقبل العام الدراسي الجديد وجاهياً، وبصورة مبكرة لتعزيز العملية التعليمية وتحسباً لأي طارئ صحي قد يحصل.

ولفت إلى أن العودة إلى ممارسة الحياة شبه اليومية، وعودة التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات؛ تتطلب من كل من لم يتلق اللقاح حتى الآن سرعة الحصول عليه في المراكز المنتشرة في جميع محافظات الوطن.

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