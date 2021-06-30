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نائب أمير جازان: إطلاق ولي العهد لاستراتيجية النقل يرسخ مكانة المملكة عالميًا

نوه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان برعاية القيادة الرشيدة -أيدها الله- لكل ما يخدم الوطن والمواطن في شتى المجالات، والتي كان آخرها إطلاق سمو ولي العهد –حفظه الله- للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الهادفة لترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة، ودعم الصناعات الوطنية وفق ما رسمته رؤية المملكة 2030، ومفاهيم الاستدامة البيئية، ورفع كفاءة الاستفادة من الطرق والمسارات المخصصة للنقل.

جاء ذلك خلال اطلاعه على سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بجميع محافظات ومراكز المنطقة، وبحثها مع مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مبارك بن ناصر المطوع.

وناقش نائب أمير جازان ما تم بشأن استحداث مكتب إشراف وخدمات المناطق الجبلية، وتمديد مدة تنفيذ المشروعات المتعثرة، موجهًا بمضاعفة الجهود وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المنطقة والمقيمين بها.

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نائب أمير جازان: إطلاق ولي العهد لاستراتيجية النقل يرسخ مكانة المملكة عالميًا
سبق

نوه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان برعاية القيادة الرشيدة -أيدها الله- لكل ما يخدم الوطن والمواطن في شتى المجالات، والتي كان آخرها إطلاق سمو ولي العهد –حفظه الله- للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الهادفة لترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة، ودعم الصناعات الوطنية وفق ما رسمته رؤية المملكة 2030، ومفاهيم الاستدامة البيئية، ورفع كفاءة الاستفادة من الطرق والمسارات المخصصة للنقل.

جاء ذلك خلال اطلاعه على سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بجميع محافظات ومراكز المنطقة، وبحثها مع مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مبارك بن ناصر المطوع.

وناقش نائب أمير جازان ما تم بشأن استحداث مكتب إشراف وخدمات المناطق الجبلية، وتمديد مدة تنفيذ المشروعات المتعثرة، موجهًا بمضاعفة الجهود وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المنطقة والمقيمين بها.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
11:05 PM

نائب أمير جازان: إطلاق ولي العهد لاستراتيجية النقل يرسخ مكانة المملكة عالميًا

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فهد كاملي - جازان
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نوه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان برعاية القيادة الرشيدة -أيدها الله- لكل ما يخدم الوطن والمواطن في شتى المجالات، والتي كان آخرها إطلاق سمو ولي العهد –حفظه الله- للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الهادفة لترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة، ودعم الصناعات الوطنية وفق ما رسمته رؤية المملكة 2030، ومفاهيم الاستدامة البيئية، ورفع كفاءة الاستفادة من الطرق والمسارات المخصصة للنقل.

جاء ذلك خلال اطلاعه على سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بجميع محافظات ومراكز المنطقة، وبحثها مع مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مبارك بن ناصر المطوع.

وناقش نائب أمير جازان ما تم بشأن استحداث مكتب إشراف وخدمات المناطق الجبلية، وتمديد مدة تنفيذ المشروعات المتعثرة، موجهًا بمضاعفة الجهود وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المنطقة والمقيمين بها.

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