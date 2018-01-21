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هل تؤثر عودة الطلاب الحضورية على زيادة إصابات كورونا؟ استشاري يجيب

قال: سنلاحظ انخفاضاً تدريجياً في الأعداد في الأسابيع المقبلة.. والحل في اللقاح

أكد أستاذ الأحياء الجزيئية الطبية والأمراض الوراثية "د. عارف العمري " بأن عودة طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال إلى مقاعد الدراسة الحضورية تعد مهمة وضرورية لمعالجة الآثار السلبية بعد الانقطاع عن الدراسة الحضورية التي دامت قرابة عامين.

وأضاف الدكتور العمري في لقاء مع قناة الإخبارية بأنه لا مخاوف كبيرة حالياً من متحور " أوميكرون" موضحاً بأن غير المحصنين ممن لم يأخذوا اللقاحات هم الفئة المتضررة من أعراض وآثار هذا المتحور الجديد التي تنتشر عدواه بسرعة في جميع الفئات العمرية، وليس فقط بين الأطفال والمراهقين حتى المحصنين أصيبوا به لكن دون أعراض لقوة مناعتهم بالجرعة التنشيطية الثالثة، مؤكداً أنه لا يوجد حل حالياً مع جائحة فيروس كورونا ومتحوراته إلا بأخذ اللقاح ووجوب المسارعة في تلقي الجرعة التنشيطية.

من جهته توقع استشاري الباطنة والأمراض المعدية الدكتور ماجد الشمراني انخفاضاً تدريجياً في أعداد الإصابات بكورونا في الأسابيع المقبلة.

وعلق الدكتور الشمراني على المخاوف من استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مع عودة طلاب المدارس الابتدائية ورياض الأطفال الأحد القادم، قائلاً للإخبارية " تمت مناقشة العودة الحضورية في اللجان العليا المعنية بمستجدات كورونا في المملكة وكان الاستنتاج من الدراسات العالمية والدول التي توجد بها إصابات بمتحور "أوميكرون" بأنه لم يؤثر على ارتفاع الحالات بصورة كبيرة .

لقاح كورونا كورونا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هل تؤثر عودة الطلاب الحضورية على زيادة إصابات كورونا؟ استشاري يجيب
سبق

أكد أستاذ الأحياء الجزيئية الطبية والأمراض الوراثية "د. عارف العمري " بأن عودة طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال إلى مقاعد الدراسة الحضورية تعد مهمة وضرورية لمعالجة الآثار السلبية بعد الانقطاع عن الدراسة الحضورية التي دامت قرابة عامين.

وأضاف الدكتور العمري في لقاء مع قناة الإخبارية بأنه لا مخاوف كبيرة حالياً من متحور " أوميكرون" موضحاً بأن غير المحصنين ممن لم يأخذوا اللقاحات هم الفئة المتضررة من أعراض وآثار هذا المتحور الجديد التي تنتشر عدواه بسرعة في جميع الفئات العمرية، وليس فقط بين الأطفال والمراهقين حتى المحصنين أصيبوا به لكن دون أعراض لقوة مناعتهم بالجرعة التنشيطية الثالثة، مؤكداً أنه لا يوجد حل حالياً مع جائحة فيروس كورونا ومتحوراته إلا بأخذ اللقاح ووجوب المسارعة في تلقي الجرعة التنشيطية.

من جهته توقع استشاري الباطنة والأمراض المعدية الدكتور ماجد الشمراني انخفاضاً تدريجياً في أعداد الإصابات بكورونا في الأسابيع المقبلة.

وعلق الدكتور الشمراني على المخاوف من استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مع عودة طلاب المدارس الابتدائية ورياض الأطفال الأحد القادم، قائلاً للإخبارية " تمت مناقشة العودة الحضورية في اللجان العليا المعنية بمستجدات كورونا في المملكة وكان الاستنتاج من الدراسات العالمية والدول التي توجد بها إصابات بمتحور "أوميكرون" بأنه لم يؤثر على ارتفاع الحالات بصورة كبيرة .

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
09:16 PM

هل تؤثر عودة الطلاب الحضورية على زيادة إصابات كورونا؟ استشاري يجيب

قال: سنلاحظ انخفاضاً تدريجياً في الأعداد في الأسابيع المقبلة.. والحل في اللقاح

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عبدالحكيم شار - الرياض
9
7,941

أكد أستاذ الأحياء الجزيئية الطبية والأمراض الوراثية "د. عارف العمري " بأن عودة طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال إلى مقاعد الدراسة الحضورية تعد مهمة وضرورية لمعالجة الآثار السلبية بعد الانقطاع عن الدراسة الحضورية التي دامت قرابة عامين.

وأضاف الدكتور العمري في لقاء مع قناة الإخبارية بأنه لا مخاوف كبيرة حالياً من متحور " أوميكرون" موضحاً بأن غير المحصنين ممن لم يأخذوا اللقاحات هم الفئة المتضررة من أعراض وآثار هذا المتحور الجديد التي تنتشر عدواه بسرعة في جميع الفئات العمرية، وليس فقط بين الأطفال والمراهقين حتى المحصنين أصيبوا به لكن دون أعراض لقوة مناعتهم بالجرعة التنشيطية الثالثة، مؤكداً أنه لا يوجد حل حالياً مع جائحة فيروس كورونا ومتحوراته إلا بأخذ اللقاح ووجوب المسارعة في تلقي الجرعة التنشيطية.

من جهته توقع استشاري الباطنة والأمراض المعدية الدكتور ماجد الشمراني انخفاضاً تدريجياً في أعداد الإصابات بكورونا في الأسابيع المقبلة.

وعلق الدكتور الشمراني على المخاوف من استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مع عودة طلاب المدارس الابتدائية ورياض الأطفال الأحد القادم، قائلاً للإخبارية " تمت مناقشة العودة الحضورية في اللجان العليا المعنية بمستجدات كورونا في المملكة وكان الاستنتاج من الدراسات العالمية والدول التي توجد بها إصابات بمتحور "أوميكرون" بأنه لم يؤثر على ارتفاع الحالات بصورة كبيرة .

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