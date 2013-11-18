النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

غرفة عمليات البحر الأحمر تستقبل 123 طلباً لتسهيل إجراءات اليخوت السياحية

"الأسمري": جميع العمليات تُجرى إلكترونياً وفق معايير تحقق التنسيق بين الجهات المعنية

استقبلت غرفة عمليات البحر الأحمر أكثر من 123 طلباً لتسهيل إجراءات اليخوت السياحية، وخُدِم 35 يختاً سياحياً أجنبياً، وعُولِج استقبال أكثر من 190 اتصالاً على الرقم الموحد لغرفة عمليات البحر الأحمر من داخل وخارج المملكة.

وأوضح مدير غرفة عمليات البحر الأحمر المقدم البحري حسن بن علي الأسمري أن جميع العمليات تُجرى إلكترونياً، وذلك وفق معايير محددة تحقق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية، وتكفل سرعة إنجاز التراخيص والتصاريح، وتجاوز العقبات التي قد تواجه المستفيدين من الخدمة.

وأشار إلى أن غرفة عمليات البحر الأحمر تعقد حزمة من ورش العمل، والاجتماعات المكثفة لتحقيق هدف تقليص الوقت لإنجاز وخدمة أكبر عدد من اليخوت وتسهيل الإجراءات في هذا الشأن.

وبيَّن أن الغرفة تشكلت من 13 جهة حكومية تمثل وزارات وهيئات؛ بهدف التنسيق والتعاون من مكان واحد، تعمل على تسهيل دخول الوسائط البحرية السياحية من خارج المملكة وإبحارها في البحر الإقليمي السعودي، وزيارة الجزر والشواطئ، وممارسة الأنشطة البحرية المختلفة، وكل تلك الإجراءات في وقت وجيز.

ودعا مدير غرفة عمليات البحر الأحمر إلى التواصل مع غرفة عمليات البحر الأحمر لإنهاء إجراءات طلبات استقبال اليخوت السياحية من خلال الاتصال على الرقم الموحد من داخل المملكة "1980"، ومن خارج المملكة على الرقم "9661980+"، أو البريد الإلكتروني: maritime_activities@moi.gov.sa.

يُذكر أن غرفة عمليات البحر الأحمر التي اتخذت من محافظة جدة مقراً لها، والتابعة لإدارة النشاطات البحرية بالمديرية العامة لحرس الحدود، جاءت تحقيقاً لأهداف برامج رؤية المملكة 2030، وتعزيزاً لمقومات السياحة في المملكة.

ويأتي التعاون والتنسيق عبر الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة بترخيص وتنظيم النشاطات والفعاليات البحرية التي تشمل: الرياضات البحرية، والغوص، والنزهة والترفيه، والسياحة البحرية، ووضع خطط وتعليمات الأمن والسلامة لمزاولتها، والتوعية بالسلامة البحرية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
غرفة عمليات البحر الأحمر تستقبل 123 طلباً لتسهيل إجراءات اليخوت السياحية
سبق

استقبلت غرفة عمليات البحر الأحمر أكثر من 123 طلباً لتسهيل إجراءات اليخوت السياحية، وخُدِم 35 يختاً سياحياً أجنبياً، وعُولِج استقبال أكثر من 190 اتصالاً على الرقم الموحد لغرفة عمليات البحر الأحمر من داخل وخارج المملكة.

وأوضح مدير غرفة عمليات البحر الأحمر المقدم البحري حسن بن علي الأسمري أن جميع العمليات تُجرى إلكترونياً، وذلك وفق معايير محددة تحقق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية، وتكفل سرعة إنجاز التراخيص والتصاريح، وتجاوز العقبات التي قد تواجه المستفيدين من الخدمة.

وأشار إلى أن غرفة عمليات البحر الأحمر تعقد حزمة من ورش العمل، والاجتماعات المكثفة لتحقيق هدف تقليص الوقت لإنجاز وخدمة أكبر عدد من اليخوت وتسهيل الإجراءات في هذا الشأن.

وبيَّن أن الغرفة تشكلت من 13 جهة حكومية تمثل وزارات وهيئات؛ بهدف التنسيق والتعاون من مكان واحد، تعمل على تسهيل دخول الوسائط البحرية السياحية من خارج المملكة وإبحارها في البحر الإقليمي السعودي، وزيارة الجزر والشواطئ، وممارسة الأنشطة البحرية المختلفة، وكل تلك الإجراءات في وقت وجيز.

ودعا مدير غرفة عمليات البحر الأحمر إلى التواصل مع غرفة عمليات البحر الأحمر لإنهاء إجراءات طلبات استقبال اليخوت السياحية من خلال الاتصال على الرقم الموحد من داخل المملكة "1980"، ومن خارج المملكة على الرقم "9661980+"، أو البريد الإلكتروني: maritime_activities@moi.gov.sa.

يُذكر أن غرفة عمليات البحر الأحمر التي اتخذت من محافظة جدة مقراً لها، والتابعة لإدارة النشاطات البحرية بالمديرية العامة لحرس الحدود، جاءت تحقيقاً لأهداف برامج رؤية المملكة 2030، وتعزيزاً لمقومات السياحة في المملكة.

ويأتي التعاون والتنسيق عبر الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة بترخيص وتنظيم النشاطات والفعاليات البحرية التي تشمل: الرياضات البحرية، والغوص، والنزهة والترفيه، والسياحة البحرية، ووضع خطط وتعليمات الأمن والسلامة لمزاولتها، والتوعية بالسلامة البحرية.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
02:40 PM

غرفة عمليات البحر الأحمر تستقبل 123 طلباً لتسهيل إجراءات اليخوت السياحية

"الأسمري": جميع العمليات تُجرى إلكترونياً وفق معايير تحقق التنسيق بين الجهات المعنية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
695

استقبلت غرفة عمليات البحر الأحمر أكثر من 123 طلباً لتسهيل إجراءات اليخوت السياحية، وخُدِم 35 يختاً سياحياً أجنبياً، وعُولِج استقبال أكثر من 190 اتصالاً على الرقم الموحد لغرفة عمليات البحر الأحمر من داخل وخارج المملكة.

وأوضح مدير غرفة عمليات البحر الأحمر المقدم البحري حسن بن علي الأسمري أن جميع العمليات تُجرى إلكترونياً، وذلك وفق معايير محددة تحقق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية، وتكفل سرعة إنجاز التراخيص والتصاريح، وتجاوز العقبات التي قد تواجه المستفيدين من الخدمة.

وأشار إلى أن غرفة عمليات البحر الأحمر تعقد حزمة من ورش العمل، والاجتماعات المكثفة لتحقيق هدف تقليص الوقت لإنجاز وخدمة أكبر عدد من اليخوت وتسهيل الإجراءات في هذا الشأن.

وبيَّن أن الغرفة تشكلت من 13 جهة حكومية تمثل وزارات وهيئات؛ بهدف التنسيق والتعاون من مكان واحد، تعمل على تسهيل دخول الوسائط البحرية السياحية من خارج المملكة وإبحارها في البحر الإقليمي السعودي، وزيارة الجزر والشواطئ، وممارسة الأنشطة البحرية المختلفة، وكل تلك الإجراءات في وقت وجيز.

ودعا مدير غرفة عمليات البحر الأحمر إلى التواصل مع غرفة عمليات البحر الأحمر لإنهاء إجراءات طلبات استقبال اليخوت السياحية من خلال الاتصال على الرقم الموحد من داخل المملكة "1980"، ومن خارج المملكة على الرقم "9661980+"، أو البريد الإلكتروني: maritime_activities@moi.gov.sa.

يُذكر أن غرفة عمليات البحر الأحمر التي اتخذت من محافظة جدة مقراً لها، والتابعة لإدارة النشاطات البحرية بالمديرية العامة لحرس الحدود، جاءت تحقيقاً لأهداف برامج رؤية المملكة 2030، وتعزيزاً لمقومات السياحة في المملكة.

ويأتي التعاون والتنسيق عبر الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة بترخيص وتنظيم النشاطات والفعاليات البحرية التي تشمل: الرياضات البحرية، والغوص، والنزهة والترفيه، والسياحة البحرية، ووضع خطط وتعليمات الأمن والسلامة لمزاولتها، والتوعية بالسلامة البحرية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,626
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,217
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,193
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,240

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة