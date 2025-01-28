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عملية جراحية ناجحة لأمير حائل.. والأهالي يستبشرون و"سبق" تهنئ

في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

أجرى أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، عملية جراحية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث تكللت بالنجاح.

وعبّر أبناء منطقة حائل،عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن شكرهم وثنائهم لله على سلامة أمير المنطقة، داعين المولى أن يُمنّ على الأمير بالشفاء ويبلغه تمام الصحة والعافية.

"سبق" ترفع التهنئة للأمير عبدالعزيز بن سعد، بمناسبة تكلّل العملية الجراحية التي أُجريت له بنجاح.

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عملية جراحية ناجحة لأمير حائل.. والأهالي يستبشرون و"سبق" تهنئ
سبق

أجرى أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، عملية جراحية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث تكللت بالنجاح.

وعبّر أبناء منطقة حائل،عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن شكرهم وثنائهم لله على سلامة أمير المنطقة، داعين المولى أن يُمنّ على الأمير بالشفاء ويبلغه تمام الصحة والعافية.

"سبق" ترفع التهنئة للأمير عبدالعزيز بن سعد، بمناسبة تكلّل العملية الجراحية التي أُجريت له بنجاح.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
06:18 PM

عملية جراحية ناجحة لأمير حائل.. والأهالي يستبشرون و"سبق" تهنئ

في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

A A A
خالد السليمي - حائل
0
5,634

أجرى أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، عملية جراحية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث تكللت بالنجاح.

وعبّر أبناء منطقة حائل،عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن شكرهم وثنائهم لله على سلامة أمير المنطقة، داعين المولى أن يُمنّ على الأمير بالشفاء ويبلغه تمام الصحة والعافية.

"سبق" ترفع التهنئة للأمير عبدالعزيز بن سعد، بمناسبة تكلّل العملية الجراحية التي أُجريت له بنجاح.

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