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مصر.. ارتفاع حصيلة ضحايا حادث الوادي الجديد والدفع بـ20 سيارة إسعاف

توفير سيارة نقل دم لتأمين احتياجات المستشفى وعلاج المصابين

ارتفع عدد ضحايا حادث التصادم المروع بين شاحنة نقل ثقيل وحافلة ركاب كبيرة، والذي شهدته محافظة الوادي الجديد بصعيد مصر جنوب القاهرة، إلى 28 شخصًا ما بين جريح وقتيل؛ بحسب مصدر أمني.

وأوضح المصدر الأمني لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه تم نقل 23 مصابًا إلى مستشفى الداخلة العام، و5 متوفين إلى مشرحة المستشفى، من خلال الدفع بـ20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد في تصريحات خلال تفقده المصابين: إنه تم الدفع بسيارة نقل دم، لتأمين احتياجات المستشفى من أكياس الدم، ويجري إسعاف المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم؛ معربًا عن خالص تعازيه لأسر المتوفين في حادث التصادم.

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مصر.. ارتفاع حصيلة ضحايا حادث الوادي الجديد والدفع بـ20 سيارة إسعاف
سبق

ارتفع عدد ضحايا حادث التصادم المروع بين شاحنة نقل ثقيل وحافلة ركاب كبيرة، والذي شهدته محافظة الوادي الجديد بصعيد مصر جنوب القاهرة، إلى 28 شخصًا ما بين جريح وقتيل؛ بحسب مصدر أمني.

وأوضح المصدر الأمني لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه تم نقل 23 مصابًا إلى مستشفى الداخلة العام، و5 متوفين إلى مشرحة المستشفى، من خلال الدفع بـ20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد في تصريحات خلال تفقده المصابين: إنه تم الدفع بسيارة نقل دم، لتأمين احتياجات المستشفى من أكياس الدم، ويجري إسعاف المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم؛ معربًا عن خالص تعازيه لأسر المتوفين في حادث التصادم.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
08:54 AM

مصر.. ارتفاع حصيلة ضحايا حادث الوادي الجديد والدفع بـ20 سيارة إسعاف

توفير سيارة نقل دم لتأمين احتياجات المستشفى وعلاج المصابين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع عدد ضحايا حادث التصادم المروع بين شاحنة نقل ثقيل وحافلة ركاب كبيرة، والذي شهدته محافظة الوادي الجديد بصعيد مصر جنوب القاهرة، إلى 28 شخصًا ما بين جريح وقتيل؛ بحسب مصدر أمني.

وأوضح المصدر الأمني لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه تم نقل 23 مصابًا إلى مستشفى الداخلة العام، و5 متوفين إلى مشرحة المستشفى، من خلال الدفع بـ20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد في تصريحات خلال تفقده المصابين: إنه تم الدفع بسيارة نقل دم، لتأمين احتياجات المستشفى من أكياس الدم، ويجري إسعاف المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم؛ معربًا عن خالص تعازيه لأسر المتوفين في حادث التصادم.

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