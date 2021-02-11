النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الكويت تكشف حقيقة الفتاة المرتدّة عن الإسلام

"عراقية" الأصل وحصلت على الجنسية الإريترية

كشفت الكويت حقيقة الفتاة التي زعمت أنها كويتية، وأنها ارتدّت عن الإسلام واعتنقت اليهودية، ونفت أن تكون الفتاة كويتية.

وقال مصدر أمني كويتي: إن الفتاة تُدعى ابتسام مهدي ومعروفة بـ"الفنانة بسمة" عراقية الأصل، وقد حاولت أن تحصل على الجنسية الكويتية لكنها لم تتمكن من ذلك؛ حيث اضطرت تحت وطأة المستندات التي تمت مواجهتها بها للاعتراف بأنها "عراقية"، وأنها قامت بتعديل أوضاعها إلى الجنسية الإريترية، وقد حصلت على إقامة بهذه الجنسية لكنها غادرت إلى دولة أخرى قد تكون أوروبية"، طبقاً لجريدة "الأنباء" الكويتية.

الرئيسية/ محطات

اعلان
الكويت تكشف حقيقة الفتاة المرتدّة عن الإسلام
سبق

كشفت الكويت حقيقة الفتاة التي زعمت أنها كويتية، وأنها ارتدّت عن الإسلام واعتنقت اليهودية، ونفت أن تكون الفتاة كويتية.

وقال مصدر أمني كويتي: إن الفتاة تُدعى ابتسام مهدي ومعروفة بـ"الفنانة بسمة" عراقية الأصل، وقد حاولت أن تحصل على الجنسية الكويتية لكنها لم تتمكن من ذلك؛ حيث اضطرت تحت وطأة المستندات التي تمت مواجهتها بها للاعتراف بأنها "عراقية"، وأنها قامت بتعديل أوضاعها إلى الجنسية الإريترية، وقد حصلت على إقامة بهذه الجنسية لكنها غادرت إلى دولة أخرى قد تكون أوروبية"، طبقاً لجريدة "الأنباء" الكويتية.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
05:29 PM

الكويت تكشف حقيقة الفتاة المرتدّة عن الإسلام

"عراقية" الأصل وحصلت على الجنسية الإريترية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
13,073

كشفت الكويت حقيقة الفتاة التي زعمت أنها كويتية، وأنها ارتدّت عن الإسلام واعتنقت اليهودية، ونفت أن تكون الفتاة كويتية.

وقال مصدر أمني كويتي: إن الفتاة تُدعى ابتسام مهدي ومعروفة بـ"الفنانة بسمة" عراقية الأصل، وقد حاولت أن تحصل على الجنسية الكويتية لكنها لم تتمكن من ذلك؛ حيث اضطرت تحت وطأة المستندات التي تمت مواجهتها بها للاعتراف بأنها "عراقية"، وأنها قامت بتعديل أوضاعها إلى الجنسية الإريترية، وقد حصلت على إقامة بهذه الجنسية لكنها غادرت إلى دولة أخرى قد تكون أوروبية"، طبقاً لجريدة "الأنباء" الكويتية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,025
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,459
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,689
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,411

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة