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"الشورى" يؤجل توصية "عدم إغلاق المحلات وقت الصلاة"

أسقطت توصية تخفيض رسم فاتورة بائعي التبغ.. لعدم التصويت عليها

أرجأ مجلس الشورى اليوم، توصية عدم إغلاق المحلات وقت الصلاة ما عدا صلاة الجمعة، التي تقدم بها (عطا السبيتي، وفيصل الفاضل، ولطيفة الشعلان، ولطيفة العبدالكريم)، طالبوا فيها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بعدم إلزام المنشآت التجارية -بما في ذلك محطات الوقود والصيدليات- بالإغلاق خلال أوقات الصلوات اليومية عدا صلاة الجمعة، مدعومة بآراء شرعية وقانونية حسب ما أورده مقدمو التوصية، بعد بحثهم القضية من جوانب اقتصادية واجتماعية، كما أُجّلت أكثر من توصية جاءت في تقرير واحد.

فيما لم تحظَ توصية لجنة الحج والإسكان والخدمات بالقبول؛ بسبب عدم التصويت عليها، وقد طالب مقدموها بتخفيض قيمة الرسم المتحصل من إجمالي فاتورة مبيعات محلات تقديم التبغ داخل المدن وخارجها بنسبة لا تزيد على ٢٠٪ ولا تقل عن ١٠٪ بدلًا من ١٠٠٪ الحاصلة حاليًا، وتركزت مداخلات الأعضاء المعارضين لها بالتأثيرات الصحية للتبغ ومنتجاته، وقالوا إن الضريبة العالية تحد من انتشاره.

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"الشورى" يؤجل توصية "عدم إغلاق المحلات وقت الصلاة"
سبق

أرجأ مجلس الشورى اليوم، توصية عدم إغلاق المحلات وقت الصلاة ما عدا صلاة الجمعة، التي تقدم بها (عطا السبيتي، وفيصل الفاضل، ولطيفة الشعلان، ولطيفة العبدالكريم)، طالبوا فيها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بعدم إلزام المنشآت التجارية -بما في ذلك محطات الوقود والصيدليات- بالإغلاق خلال أوقات الصلوات اليومية عدا صلاة الجمعة، مدعومة بآراء شرعية وقانونية حسب ما أورده مقدمو التوصية، بعد بحثهم القضية من جوانب اقتصادية واجتماعية، كما أُجّلت أكثر من توصية جاءت في تقرير واحد.

فيما لم تحظَ توصية لجنة الحج والإسكان والخدمات بالقبول؛ بسبب عدم التصويت عليها، وقد طالب مقدموها بتخفيض قيمة الرسم المتحصل من إجمالي فاتورة مبيعات محلات تقديم التبغ داخل المدن وخارجها بنسبة لا تزيد على ٢٠٪ ولا تقل عن ١٠٪ بدلًا من ١٠٠٪ الحاصلة حاليًا، وتركزت مداخلات الأعضاء المعارضين لها بالتأثيرات الصحية للتبغ ومنتجاته، وقالوا إن الضريبة العالية تحد من انتشاره.

21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
01:49 PM

"الشورى" يؤجل توصية "عدم إغلاق المحلات وقت الصلاة"

أسقطت توصية تخفيض رسم فاتورة بائعي التبغ.. لعدم التصويت عليها

A A A
بدر العتيبي - الرياض
14
41,413

أرجأ مجلس الشورى اليوم، توصية عدم إغلاق المحلات وقت الصلاة ما عدا صلاة الجمعة، التي تقدم بها (عطا السبيتي، وفيصل الفاضل، ولطيفة الشعلان، ولطيفة العبدالكريم)، طالبوا فيها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بعدم إلزام المنشآت التجارية -بما في ذلك محطات الوقود والصيدليات- بالإغلاق خلال أوقات الصلوات اليومية عدا صلاة الجمعة، مدعومة بآراء شرعية وقانونية حسب ما أورده مقدمو التوصية، بعد بحثهم القضية من جوانب اقتصادية واجتماعية، كما أُجّلت أكثر من توصية جاءت في تقرير واحد.

فيما لم تحظَ توصية لجنة الحج والإسكان والخدمات بالقبول؛ بسبب عدم التصويت عليها، وقد طالب مقدموها بتخفيض قيمة الرسم المتحصل من إجمالي فاتورة مبيعات محلات تقديم التبغ داخل المدن وخارجها بنسبة لا تزيد على ٢٠٪ ولا تقل عن ١٠٪ بدلًا من ١٠٠٪ الحاصلة حاليًا، وتركزت مداخلات الأعضاء المعارضين لها بالتأثيرات الصحية للتبغ ومنتجاته، وقالوا إن الضريبة العالية تحد من انتشاره.

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