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السياحة تُطلق برنامج تأهيل المرشد السياحي المتخصص في سفن "الكروز"

وفق مجموعة من الشروط التي حدّدتها الوزارة للحصول على رخصة الإرشاد

أعلنت وزارة السياحة انطلاق برنامج تأهيل المرشد السياحي المتخصص في السفن السياحية الكروز، والمعتمد من الاتحاد الدولي لجمعيات الإرشاد السياحي.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها في تويتر، أن البرنامج يُمكّن المتدرب من الحصول على رخصة إرشاد سياحي متخصص في سياحة سفن الكروز.

وكشفت أن اشتراطات الحصول على رخصة الإرشاد السياحي تتمثل فيما يلي: أن يكون المتقدم سعودي/ـة الجنسية، ألا يقل عمر المتقدم/المتقدمة عن سن 21 عاماً، اجتياز اختبار السمات والمقابلة الشخصية، إجادة اللغة الإنجليزية، أن يكون المتقدم من إحدى المدن التالية (جدة، المدينة المنوّرة، ينبع، العلا، الدمام، الأحساء)، مشيرة إلى أن الفرص الوظيفية الخاصة ببرنامج الإرشاد السياحي للسفن ستكون موسمية بحسب المتوافر فقط.

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السياحة تُطلق برنامج تأهيل المرشد السياحي المتخصص في سفن "الكروز"
سبق

أعلنت وزارة السياحة انطلاق برنامج تأهيل المرشد السياحي المتخصص في السفن السياحية الكروز، والمعتمد من الاتحاد الدولي لجمعيات الإرشاد السياحي.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها في تويتر، أن البرنامج يُمكّن المتدرب من الحصول على رخصة إرشاد سياحي متخصص في سياحة سفن الكروز.

وكشفت أن اشتراطات الحصول على رخصة الإرشاد السياحي تتمثل فيما يلي: أن يكون المتقدم سعودي/ـة الجنسية، ألا يقل عمر المتقدم/المتقدمة عن سن 21 عاماً، اجتياز اختبار السمات والمقابلة الشخصية، إجادة اللغة الإنجليزية، أن يكون المتقدم من إحدى المدن التالية (جدة، المدينة المنوّرة، ينبع، العلا، الدمام، الأحساء)، مشيرة إلى أن الفرص الوظيفية الخاصة ببرنامج الإرشاد السياحي للسفن ستكون موسمية بحسب المتوافر فقط.

30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
11:26 AM

السياحة تُطلق برنامج تأهيل المرشد السياحي المتخصص في سفن "الكروز"

وفق مجموعة من الشروط التي حدّدتها الوزارة للحصول على رخصة الإرشاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة السياحة انطلاق برنامج تأهيل المرشد السياحي المتخصص في السفن السياحية الكروز، والمعتمد من الاتحاد الدولي لجمعيات الإرشاد السياحي.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها في تويتر، أن البرنامج يُمكّن المتدرب من الحصول على رخصة إرشاد سياحي متخصص في سياحة سفن الكروز.

وكشفت أن اشتراطات الحصول على رخصة الإرشاد السياحي تتمثل فيما يلي: أن يكون المتقدم سعودي/ـة الجنسية، ألا يقل عمر المتقدم/المتقدمة عن سن 21 عاماً، اجتياز اختبار السمات والمقابلة الشخصية، إجادة اللغة الإنجليزية، أن يكون المتقدم من إحدى المدن التالية (جدة، المدينة المنوّرة، ينبع، العلا، الدمام، الأحساء)، مشيرة إلى أن الفرص الوظيفية الخاصة ببرنامج الإرشاد السياحي للسفن ستكون موسمية بحسب المتوافر فقط.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,821
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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11,851
38 مليار ..

38 مليار ..

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