النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. إغلاق إشارة النسيم بالطائف يمتد لـ4 أشهر بدلًا من 5 أيام

تسبّب في أزمة مرورية خانقة

بعد أن أغلقت أمانة الطائف إشارة النسيم المجاورة لمبنى الأمانة قبل حوالي أربعة أشهر؛ رغبة منها في عمل التجربة لمدة خمسة أيام لفك الاختناقات المرورية، إلا أنها وبكل أسف تركت التجربة تمتد عما حدد لها من وقت زمني، حتى أصبحت في عالم النسيان وتشكل ازدحاماً مرورياً مستمراً، وخصوصاً أن الطريق يشهد كثافة مرورية عالية؛ كونه يتوسط عدداً من المولات والمحال التجارية، ويمتدّ أيضاً إلى معارض السيارات وطريق الجنوب.

وتذمر العديد من المواطنين من عدم إعادة الإشارة المرورية إلى وضعها الطبيعي لتنظم حركة المركبات بشكل واضح، وتسهم بكل يسر وسهولة في ربط الشوارع الرئيسية ببعضها بدلاً من وضع التجربة العشوائية التي شوهت المنظر العام بالكثير من الصبات الخرسانية، في ظل صمت تام من إدارة المرور بالمحافظة وعدم تدخلها طيلة الفترة الماضية؛ لأن المشكلة التي تسببت في الازدحام المروري.

وبدورها "سبق" تواصلت مع أمانة الطائف عدة مرات للتوضيح عن استمرار إغلاق الإشارة المرورية، ولكنها لم ترد على الاستفسار المرسل لها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. إغلاق إشارة النسيم بالطائف يمتد لـ4 أشهر بدلًا من 5 أيام
سبق

بعد أن أغلقت أمانة الطائف إشارة النسيم المجاورة لمبنى الأمانة قبل حوالي أربعة أشهر؛ رغبة منها في عمل التجربة لمدة خمسة أيام لفك الاختناقات المرورية، إلا أنها وبكل أسف تركت التجربة تمتد عما حدد لها من وقت زمني، حتى أصبحت في عالم النسيان وتشكل ازدحاماً مرورياً مستمراً، وخصوصاً أن الطريق يشهد كثافة مرورية عالية؛ كونه يتوسط عدداً من المولات والمحال التجارية، ويمتدّ أيضاً إلى معارض السيارات وطريق الجنوب.

وتذمر العديد من المواطنين من عدم إعادة الإشارة المرورية إلى وضعها الطبيعي لتنظم حركة المركبات بشكل واضح، وتسهم بكل يسر وسهولة في ربط الشوارع الرئيسية ببعضها بدلاً من وضع التجربة العشوائية التي شوهت المنظر العام بالكثير من الصبات الخرسانية، في ظل صمت تام من إدارة المرور بالمحافظة وعدم تدخلها طيلة الفترة الماضية؛ لأن المشكلة التي تسببت في الازدحام المروري.

وبدورها "سبق" تواصلت مع أمانة الطائف عدة مرات للتوضيح عن استمرار إغلاق الإشارة المرورية، ولكنها لم ترد على الاستفسار المرسل لها.

06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442
08:30 PM

شاهد.. إغلاق إشارة النسيم بالطائف يمتد لـ4 أشهر بدلًا من 5 أيام

تسبّب في أزمة مرورية خانقة

A A A
متعب البقمي - الطائف
9
4,772

بعد أن أغلقت أمانة الطائف إشارة النسيم المجاورة لمبنى الأمانة قبل حوالي أربعة أشهر؛ رغبة منها في عمل التجربة لمدة خمسة أيام لفك الاختناقات المرورية، إلا أنها وبكل أسف تركت التجربة تمتد عما حدد لها من وقت زمني، حتى أصبحت في عالم النسيان وتشكل ازدحاماً مرورياً مستمراً، وخصوصاً أن الطريق يشهد كثافة مرورية عالية؛ كونه يتوسط عدداً من المولات والمحال التجارية، ويمتدّ أيضاً إلى معارض السيارات وطريق الجنوب.

وتذمر العديد من المواطنين من عدم إعادة الإشارة المرورية إلى وضعها الطبيعي لتنظم حركة المركبات بشكل واضح، وتسهم بكل يسر وسهولة في ربط الشوارع الرئيسية ببعضها بدلاً من وضع التجربة العشوائية التي شوهت المنظر العام بالكثير من الصبات الخرسانية، في ظل صمت تام من إدارة المرور بالمحافظة وعدم تدخلها طيلة الفترة الماضية؛ لأن المشكلة التي تسببت في الازدحام المروري.

وبدورها "سبق" تواصلت مع أمانة الطائف عدة مرات للتوضيح عن استمرار إغلاق الإشارة المرورية، ولكنها لم ترد على الاستفسار المرسل لها.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,473
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,271
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,571
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,191

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت
"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

علي آل شرمة
تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة