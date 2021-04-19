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الرياض.. هذا رد الأمانة حول طلب "البلدي" استثمار دورات المياه بالشوارع

مبادرة تهدف إلى التخفيف على المواطن والمقيم بعد أن رصد إهمالًا في الحمامات

أكد المجلس البلدي بالرياض أنه تلقى إفادة من الأمانة تفيد بأن العمل جارٍ على استثمار (10) مواقع بأنحاء متفرقة بمدينة الرياض لإقامة (14) دورة مياه ذاتية التنظيف.

جاء ذلك بعد أن رفع المجلس بمبادرة تهدف إلى التخفيف على المواطن والمقيم من خلال استثمار دورات المياه على الطريقة الألمانية لتقديم خدمة يفتقدها في الشارع، وكذلك المحافظة على نظافة المدينة والحد من الممارسات الخاطئة الناجمة عن عدم توافر الحمامات العامة أو ضعف جودة الخدمات المقدمة ومناسبتها للاستخدام.

وكان المجلس البلدي بالرياض قد ناقش الموضوع في إحدى جلساته بعد رصد معاناة المواطنين وإهمال الكثير من الحدائق والأماكن العامة لدورات المياه فيها، ودعا إلى فتح المجال للمستثمرين، وكذلك أصحاب الأراضي لاستثمار أراضيهم في إنشاء دورات للمياه، وتأجيرها وفقًا لضوابط معينة.

كما أشار إلى أهمية الاستفادة من التجربة الألمانية في إنشاء دورات للمياه بطريقة حضارية وأسلوب فريد يقوم على التنظيف الذاتي لها؛ مما أعطى شكلًا حضاريًّا للمدينة، وبما يتوافق مع المعايير الصحية والنظافة العامة.

يشار الى أن مدينة الرياض تضم نحو 596 حديقة وساحة بلديّة تم تنفيذها بالقرب من الطرق الرئيسة وداخل الأحياء السكنيّة، بهدف توفير متنفّس للسكّان ولتحقيق التوازن البيئي وإضفاء القيمة الجمالية للمكان وتحسين المشهد الحضري، وفي العام (2018) افتتحت أمانة الرياض 28 حديقة وساحة بلديّة تضم المسطحات الخضراء والأشجار والأزهار وأماكن الجلوس ومناطق المشي والملاعب ومناطق لألعاب الأطفال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض.. هذا رد الأمانة حول طلب "البلدي" استثمار دورات المياه بالشوارع
سبق

أكد المجلس البلدي بالرياض أنه تلقى إفادة من الأمانة تفيد بأن العمل جارٍ على استثمار (10) مواقع بأنحاء متفرقة بمدينة الرياض لإقامة (14) دورة مياه ذاتية التنظيف.

جاء ذلك بعد أن رفع المجلس بمبادرة تهدف إلى التخفيف على المواطن والمقيم من خلال استثمار دورات المياه على الطريقة الألمانية لتقديم خدمة يفتقدها في الشارع، وكذلك المحافظة على نظافة المدينة والحد من الممارسات الخاطئة الناجمة عن عدم توافر الحمامات العامة أو ضعف جودة الخدمات المقدمة ومناسبتها للاستخدام.

وكان المجلس البلدي بالرياض قد ناقش الموضوع في إحدى جلساته بعد رصد معاناة المواطنين وإهمال الكثير من الحدائق والأماكن العامة لدورات المياه فيها، ودعا إلى فتح المجال للمستثمرين، وكذلك أصحاب الأراضي لاستثمار أراضيهم في إنشاء دورات للمياه، وتأجيرها وفقًا لضوابط معينة.

كما أشار إلى أهمية الاستفادة من التجربة الألمانية في إنشاء دورات للمياه بطريقة حضارية وأسلوب فريد يقوم على التنظيف الذاتي لها؛ مما أعطى شكلًا حضاريًّا للمدينة، وبما يتوافق مع المعايير الصحية والنظافة العامة.

يشار الى أن مدينة الرياض تضم نحو 596 حديقة وساحة بلديّة تم تنفيذها بالقرب من الطرق الرئيسة وداخل الأحياء السكنيّة، بهدف توفير متنفّس للسكّان ولتحقيق التوازن البيئي وإضفاء القيمة الجمالية للمكان وتحسين المشهد الحضري، وفي العام (2018) افتتحت أمانة الرياض 28 حديقة وساحة بلديّة تضم المسطحات الخضراء والأشجار والأزهار وأماكن الجلوس ومناطق المشي والملاعب ومناطق لألعاب الأطفال.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
02:17 PM

الرياض.. هذا رد الأمانة حول طلب "البلدي" استثمار دورات المياه بالشوارع

مبادرة تهدف إلى التخفيف على المواطن والمقيم بعد أن رصد إهمالًا في الحمامات

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قاسم الخبراني - الرياض
2
592

أكد المجلس البلدي بالرياض أنه تلقى إفادة من الأمانة تفيد بأن العمل جارٍ على استثمار (10) مواقع بأنحاء متفرقة بمدينة الرياض لإقامة (14) دورة مياه ذاتية التنظيف.

جاء ذلك بعد أن رفع المجلس بمبادرة تهدف إلى التخفيف على المواطن والمقيم من خلال استثمار دورات المياه على الطريقة الألمانية لتقديم خدمة يفتقدها في الشارع، وكذلك المحافظة على نظافة المدينة والحد من الممارسات الخاطئة الناجمة عن عدم توافر الحمامات العامة أو ضعف جودة الخدمات المقدمة ومناسبتها للاستخدام.

وكان المجلس البلدي بالرياض قد ناقش الموضوع في إحدى جلساته بعد رصد معاناة المواطنين وإهمال الكثير من الحدائق والأماكن العامة لدورات المياه فيها، ودعا إلى فتح المجال للمستثمرين، وكذلك أصحاب الأراضي لاستثمار أراضيهم في إنشاء دورات للمياه، وتأجيرها وفقًا لضوابط معينة.

كما أشار إلى أهمية الاستفادة من التجربة الألمانية في إنشاء دورات للمياه بطريقة حضارية وأسلوب فريد يقوم على التنظيف الذاتي لها؛ مما أعطى شكلًا حضاريًّا للمدينة، وبما يتوافق مع المعايير الصحية والنظافة العامة.

يشار الى أن مدينة الرياض تضم نحو 596 حديقة وساحة بلديّة تم تنفيذها بالقرب من الطرق الرئيسة وداخل الأحياء السكنيّة، بهدف توفير متنفّس للسكّان ولتحقيق التوازن البيئي وإضفاء القيمة الجمالية للمكان وتحسين المشهد الحضري، وفي العام (2018) افتتحت أمانة الرياض 28 حديقة وساحة بلديّة تضم المسطحات الخضراء والأشجار والأزهار وأماكن الجلوس ومناطق المشي والملاعب ومناطق لألعاب الأطفال.

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