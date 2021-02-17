"المريخي" مستشاراً ومتحدثاً باسم جامعة "محمد بن سعود الإسلامية"

بعد اعتماده من مدير الجامعة

اعتمد الدكتور أحمد بن سالم العامري مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تعيين الدكتور غنام بن هزاع المريخي مستشاراً ومتحدثاً للجامعة.

و"المريخي" أستاذ الإدارة والتخطيط المشارك في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وأكاديمي وإعلامي، وعمل مستشاراً إعلامياً في العديد من الجهات الحكومية والخاصة، له العديد من البحوث العلمية المنشورة في المجلات العلمية المحكمة داخلياً وخارجياً.

كما أشرف الدكتور غنام المريخي وناقش عشرات الرسائل العلمية المحكمة، وله نشاط اجتماعي تطوعي في العديد من الجمعيات السعودية كجمعية رعاية الأسر السعودية في الخارج "أواصر" والنادي الأدبي في الرياض، وبعض الجمعيات الخيرية، ومدرب معتمد في الجامعة ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.

وشارك في العديد من المؤتمرات والملتقيات والندوات بأوراق عمل أو مدير للجلسات، وحاصل على العديد من الشهادات والجوائز التقديرية داخلياً وخارجياً.

وضمن المحطات الميدانية فإن "المريخي" له حضور إعلامي كمعد ومقدم برامج محلية وسياسية على الهواء في عدد من القنوات ) السعودية- الإخبارية-MBC - العربية( وقام بإنتاج العديد من الأفلام الوثائقية، وحصل نتيجتها على جائزة "نوفونوردسك" العالمية كأفضل مقدم برامج في المملكة والخليج لعام ٢٠١٠م، وله كتابات صحفية ومشاركات كمحلل سياسي في العديد من القنوات المحلية والعالمية، وقدم العديد من الدورات التدريبية في الإدارة والقيادة وصناعة الإعلام للجهات الحكومية والخاصة.