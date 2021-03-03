"سعود الطبية": مليون ونصف وجبة غذائية للمرضى المنومين خلال عام

الهدار: حققنا ما يقارب 85% من رضا المستفيدين من مستحقي التغذية

كشفت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في إدارة التغذية- عن تقديم مليون ونصف وجبة غذائية للمرضى المنومين (الإفطار- الغداء- العشاء)، وكذلك لمستحقي الوجبات من المناوبين، خلال العام الميلادي المنصرم.

وأوضحت مدير إدارة التغذية بالمدينة فاطمة الهدار، أن الإدارة حرصت على قياس معدل رضا المرضى عن الخدمات الغذائية المقدمة لهم بأساليب متعددة وبشكل دوري، وحققت ما يقارب 85% من رضا المستفيدين من مستحقي التغذية خلال العام المنصرم.

ونوهت الهدار بأن الإدارة شرعت في تطبيق مشروع "تحليل العينات الغذائية ميكروبيًّا"، والذي يهدف لتحليل ما يقارب 70% من الأطعمة التي تقدم للمرضى، بالإضافة إلى تطوير حمية غذائية خاصة بمرضى فيروس كورونا المستجد.

وأضافت: كما أسهمت إدارة التغذية في رفع مستوى الوعي الغذائي لأفراد المجتمع ومنسوبي المدينة، عن طريق العديد من الفعاليات والمنصات الإلكترونية، ومنها إرسال رسائل صوتية ونصية توعوية بما يقارب 8 آلاف رسالة تمت بالتعاون مع الإدارة التنفيذية لشؤون المرضى، وكذلك تفعيل مبادرة "التغذية أسلوب حياة"، والتي كانت موجهة بشكل مباشر لمنسوبي المدينة وزوارها على حد سواء، وقد لاقت المبادرة إقبالًا كبيرًا من قيادات ومراجعي ومنسوبي المدينة.

وتابعت الهدار، بأن مراجعي عيادات التغذية العلاجية بلغ ما يقارب 2500 مراجع؛ مؤكدة في الوقت نفسه بأن وقت الانتظار للمواعيد تَراجع من ما يقارب 7 أشهر إلى 2- 3 أسابيع؛ وذلك فيما يخص عيادات الأطفال، ومن 3 أشهر إلى 2- 3 أسابيع فيما يخص عيادات الكبار.

واختتمت الهدار تصريحها لافتة إلى استفادة 1100 مريض من المكملات الغذائية ومنتجات حساسية القمح؛ وذلك بما يقارب 95 ألف منتج.