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"القصبي" وريم عبد الله في حلقة خاصة في "من سيربح المليون"

احتفالاً بالذكرى الثلاثين لتأسيس "مجموعة MBC" مع عدد من نجوم الفن

أطلّت كوكبة من نجوم الفن في العالم العربي بمشاركة وحضور أبرز وجوه MBC وإعلامها على مدى ثلاثة عقود، إلى جانب حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب احتفالاً بالذكرى الثلاثين لتأسيس "مجموعة MBC" .

يأتي هذا ضمن حلقة خاصة من برنامج "مَن سيربح المليون" مع الإعلامي جورج قرداحي، جرى تصويرها في مدينة لشبونة البرتغالية مساء الأربعاء الماضي وستعرض 18 سبتمبر الجاري.

وفي التفاصيل خاض كل من الفنانين ناصر القصبي، ويسرا، وأمينة خليل، وآسر ياسين، وسمية الخشاب، وظافر العابدين، وريم العبد الله، وباسل خياط مسابقة المليون بكل تفاصيلها وشروطها وقوانينها، معتمدين على معلوماتهم العامة تارةً، ومستعينين بـ"صديق" تارةً، و"تصويت جمهور" الحضور من وجوه المجموعة وإعلامييها وأهل الصحافة والإعلام كلّما دعت الحاجة.

وشهدت السجادة الحمراء قُبَيل بدء الحلقة مرور نجوم العالم العربي المشاركين، إلى جانب إعلاميي "مجموعة MBC" وأبرز وجوهها القدماء والحاليين. كل ذلك أمام عدسات أهل الصحافة والإعلام ومداخلاتهم، حيث أطلّت بعض أبرز وجوه المجموعة من الرعيل الأول والمخضرمين الذين ما زالت مكانتهم محفوظةً بين عائلتهم في MBC وكذلك في قلوب الجمهور العربي الكبير الذي تابعهم بشوق ومحبة منذ إطلاق قناة MBC1 في عام 1991، ولغاية اليوم.

يذكر أن هذه الحلقة الخاصة مِن "مَن سيربح المليون" ستُعرض على قنوات MBC ومنابرها في 18 سبتمبر، بما في ذلك مراسم السجادة الحمراء ودخول النجوم والإعلاميين والمدعوّين، مروراً بوقائع الحلقة ووصولاً إلى ختامها.

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"القصبي" وريم عبد الله في حلقة خاصة في "من سيربح المليون"
سبق

أطلّت كوكبة من نجوم الفن في العالم العربي بمشاركة وحضور أبرز وجوه MBC وإعلامها على مدى ثلاثة عقود، إلى جانب حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب احتفالاً بالذكرى الثلاثين لتأسيس "مجموعة MBC" .

يأتي هذا ضمن حلقة خاصة من برنامج "مَن سيربح المليون" مع الإعلامي جورج قرداحي، جرى تصويرها في مدينة لشبونة البرتغالية مساء الأربعاء الماضي وستعرض 18 سبتمبر الجاري.

وفي التفاصيل خاض كل من الفنانين ناصر القصبي، ويسرا، وأمينة خليل، وآسر ياسين، وسمية الخشاب، وظافر العابدين، وريم العبد الله، وباسل خياط مسابقة المليون بكل تفاصيلها وشروطها وقوانينها، معتمدين على معلوماتهم العامة تارةً، ومستعينين بـ"صديق" تارةً، و"تصويت جمهور" الحضور من وجوه المجموعة وإعلامييها وأهل الصحافة والإعلام كلّما دعت الحاجة.

وشهدت السجادة الحمراء قُبَيل بدء الحلقة مرور نجوم العالم العربي المشاركين، إلى جانب إعلاميي "مجموعة MBC" وأبرز وجوهها القدماء والحاليين. كل ذلك أمام عدسات أهل الصحافة والإعلام ومداخلاتهم، حيث أطلّت بعض أبرز وجوه المجموعة من الرعيل الأول والمخضرمين الذين ما زالت مكانتهم محفوظةً بين عائلتهم في MBC وكذلك في قلوب الجمهور العربي الكبير الذي تابعهم بشوق ومحبة منذ إطلاق قناة MBC1 في عام 1991، ولغاية اليوم.

يذكر أن هذه الحلقة الخاصة مِن "مَن سيربح المليون" ستُعرض على قنوات MBC ومنابرها في 18 سبتمبر، بما في ذلك مراسم السجادة الحمراء ودخول النجوم والإعلاميين والمدعوّين، مروراً بوقائع الحلقة ووصولاً إلى ختامها.

11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443
01:31 AM

"القصبي" وريم عبد الله في حلقة خاصة في "من سيربح المليون"

احتفالاً بالذكرى الثلاثين لتأسيس "مجموعة MBC" مع عدد من نجوم الفن

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عبدالحكيم شار - الرياض
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أطلّت كوكبة من نجوم الفن في العالم العربي بمشاركة وحضور أبرز وجوه MBC وإعلامها على مدى ثلاثة عقود، إلى جانب حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب احتفالاً بالذكرى الثلاثين لتأسيس "مجموعة MBC" .

يأتي هذا ضمن حلقة خاصة من برنامج "مَن سيربح المليون" مع الإعلامي جورج قرداحي، جرى تصويرها في مدينة لشبونة البرتغالية مساء الأربعاء الماضي وستعرض 18 سبتمبر الجاري.

وفي التفاصيل خاض كل من الفنانين ناصر القصبي، ويسرا، وأمينة خليل، وآسر ياسين، وسمية الخشاب، وظافر العابدين، وريم العبد الله، وباسل خياط مسابقة المليون بكل تفاصيلها وشروطها وقوانينها، معتمدين على معلوماتهم العامة تارةً، ومستعينين بـ"صديق" تارةً، و"تصويت جمهور" الحضور من وجوه المجموعة وإعلامييها وأهل الصحافة والإعلام كلّما دعت الحاجة.

وشهدت السجادة الحمراء قُبَيل بدء الحلقة مرور نجوم العالم العربي المشاركين، إلى جانب إعلاميي "مجموعة MBC" وأبرز وجوهها القدماء والحاليين. كل ذلك أمام عدسات أهل الصحافة والإعلام ومداخلاتهم، حيث أطلّت بعض أبرز وجوه المجموعة من الرعيل الأول والمخضرمين الذين ما زالت مكانتهم محفوظةً بين عائلتهم في MBC وكذلك في قلوب الجمهور العربي الكبير الذي تابعهم بشوق ومحبة منذ إطلاق قناة MBC1 في عام 1991، ولغاية اليوم.

يذكر أن هذه الحلقة الخاصة مِن "مَن سيربح المليون" ستُعرض على قنوات MBC ومنابرها في 18 سبتمبر، بما في ذلك مراسم السجادة الحمراء ودخول النجوم والإعلاميين والمدعوّين، مروراً بوقائع الحلقة ووصولاً إلى ختامها.

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