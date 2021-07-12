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"الجدعان" يفتتح الحوار المالي السعودي السويسري الثاني في زيوريخ

شهد الحفل توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين "تداول" وبورصة سيكس السويسرية

افتتح وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، بحضور وزير المالية السويسري أولي ماورر، اليوم في زيوريخ , أعمال الحوار المالي السعودي السويسري الثاني.


وشهد الحوار حفل توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين "تداول" وبورصة سيكس السويسرية، وكذلك حفل دخول اتفاقية الازدواج الضريبي بين البلدين الصديقين حيّز التنفيذ.

إلى جانب ذلك، جرى استعراض التطورات الاقتصادية الحالية في البلدين على الصعيدين الوطني والإقليمي، بما في ذلك رؤية 2030، مع التركيز على موضوع "الابتكار في القطاع المالي" وإلقاء نظرة شاملة على هذا القطاع الحيوي، وتبادل الأفكار حول رقمنة الأسواق المالية، والتمويل المستدام، وإدارة الديون.

كما ناقش الحوار سبل تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة والاتحاد السويسري فيما يتعلق بالأسواق المالية والبرامج التدريبية والضرائب والبورصة.

وفي كلمته الافتتاحية، أبدى الوزير ترحيبه بإطلاق الحوار المالي الثاني بين المملكة والاتحاد السويسري، مؤكدًا أن "سويسرا شريكٌ مهمٌ للمملكة العربية السعودية، ومسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030"، وقال: "يسرنا الانضمام إلى أصدقائنا في زيوريخ اليوم؛ وذك للعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، كما نطمح معًا بأن نصبح روادًا في مجالات التمويل والتقنية والسياحة والطاقة على أساس التحول الرقمي الصديق للبيئة، ونأمل أن تبني مناقشاتنا شراكات استراتيجية تعزّز علاقتنا لتطوير اقتصادات البلدين".

من جانب آخر، أعرب وزير المالية السويسري وعضو المجلس الاتحادي السويسري عن ترحيبه بزيارة وزير المالية والوفد المرافق له.


وكانت النسخة الأولى من الحوار المالي السعودي السويسري قد استضافتها الرياض في شهر أكتوبر 2019م.

يُذكر أن سوق المال السويسري يحتل المرتبة الـ13 بين أكبر أسواق البورصة العالمية.

وتضم بورصة "اس آي إكس" السويسرية أكثر من 235 شركة منذ 2018م، وتعد "اس آي إكس" أحد أكثر أسواق البورصة تنوعًا من حيث فئات الأصول وتمثيل القطاعات، وتضم أكثر من 500 سند مالي من أكثر من 200 دولة واقتصاد، ويملك المستثمرون الأجانب نحو 60 % من الأسهم في أعلى الشركات السويسرية المدرجة بالبورصة.

يُذكر أن سويسرا تمتلك أحد أسرع قطاعات التقنية المالية نموًا على مستوى العالم مع وجود أكثر من 350 شركة تقنية مالية في 2018م. ويُعد القطاع التقني المالي أحد أكثر القطاعات المتنوعة عالميًا، وتحتل زيوريخ وجنيف المرتبتين الثانية والثالثة بين مدن العالم التي تستضيف مراكز التقنية المالية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجدعان" يفتتح الحوار المالي السعودي السويسري الثاني في زيوريخ
سبق

افتتح وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، بحضور وزير المالية السويسري أولي ماورر، اليوم في زيوريخ , أعمال الحوار المالي السعودي السويسري الثاني.


وشهد الحوار حفل توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين "تداول" وبورصة سيكس السويسرية، وكذلك حفل دخول اتفاقية الازدواج الضريبي بين البلدين الصديقين حيّز التنفيذ.

إلى جانب ذلك، جرى استعراض التطورات الاقتصادية الحالية في البلدين على الصعيدين الوطني والإقليمي، بما في ذلك رؤية 2030، مع التركيز على موضوع "الابتكار في القطاع المالي" وإلقاء نظرة شاملة على هذا القطاع الحيوي، وتبادل الأفكار حول رقمنة الأسواق المالية، والتمويل المستدام، وإدارة الديون.

كما ناقش الحوار سبل تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة والاتحاد السويسري فيما يتعلق بالأسواق المالية والبرامج التدريبية والضرائب والبورصة.

وفي كلمته الافتتاحية، أبدى الوزير ترحيبه بإطلاق الحوار المالي الثاني بين المملكة والاتحاد السويسري، مؤكدًا أن "سويسرا شريكٌ مهمٌ للمملكة العربية السعودية، ومسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030"، وقال: "يسرنا الانضمام إلى أصدقائنا في زيوريخ اليوم؛ وذك للعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، كما نطمح معًا بأن نصبح روادًا في مجالات التمويل والتقنية والسياحة والطاقة على أساس التحول الرقمي الصديق للبيئة، ونأمل أن تبني مناقشاتنا شراكات استراتيجية تعزّز علاقتنا لتطوير اقتصادات البلدين".

من جانب آخر، أعرب وزير المالية السويسري وعضو المجلس الاتحادي السويسري عن ترحيبه بزيارة وزير المالية والوفد المرافق له.


وكانت النسخة الأولى من الحوار المالي السعودي السويسري قد استضافتها الرياض في شهر أكتوبر 2019م.

يُذكر أن سوق المال السويسري يحتل المرتبة الـ13 بين أكبر أسواق البورصة العالمية.

وتضم بورصة "اس آي إكس" السويسرية أكثر من 235 شركة منذ 2018م، وتعد "اس آي إكس" أحد أكثر أسواق البورصة تنوعًا من حيث فئات الأصول وتمثيل القطاعات، وتضم أكثر من 500 سند مالي من أكثر من 200 دولة واقتصاد، ويملك المستثمرون الأجانب نحو 60 % من الأسهم في أعلى الشركات السويسرية المدرجة بالبورصة.

يُذكر أن سويسرا تمتلك أحد أسرع قطاعات التقنية المالية نموًا على مستوى العالم مع وجود أكثر من 350 شركة تقنية مالية في 2018م. ويُعد القطاع التقني المالي أحد أكثر القطاعات المتنوعة عالميًا، وتحتل زيوريخ وجنيف المرتبتين الثانية والثالثة بين مدن العالم التي تستضيف مراكز التقنية المالية.

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
10:25 PM

"الجدعان" يفتتح الحوار المالي السعودي السويسري الثاني في زيوريخ

شهد الحفل توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين "تداول" وبورصة سيكس السويسرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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افتتح وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، بحضور وزير المالية السويسري أولي ماورر، اليوم في زيوريخ , أعمال الحوار المالي السعودي السويسري الثاني.


وشهد الحوار حفل توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين "تداول" وبورصة سيكس السويسرية، وكذلك حفل دخول اتفاقية الازدواج الضريبي بين البلدين الصديقين حيّز التنفيذ.

إلى جانب ذلك، جرى استعراض التطورات الاقتصادية الحالية في البلدين على الصعيدين الوطني والإقليمي، بما في ذلك رؤية 2030، مع التركيز على موضوع "الابتكار في القطاع المالي" وإلقاء نظرة شاملة على هذا القطاع الحيوي، وتبادل الأفكار حول رقمنة الأسواق المالية، والتمويل المستدام، وإدارة الديون.

كما ناقش الحوار سبل تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة والاتحاد السويسري فيما يتعلق بالأسواق المالية والبرامج التدريبية والضرائب والبورصة.

وفي كلمته الافتتاحية، أبدى الوزير ترحيبه بإطلاق الحوار المالي الثاني بين المملكة والاتحاد السويسري، مؤكدًا أن "سويسرا شريكٌ مهمٌ للمملكة العربية السعودية، ومسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030"، وقال: "يسرنا الانضمام إلى أصدقائنا في زيوريخ اليوم؛ وذك للعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، كما نطمح معًا بأن نصبح روادًا في مجالات التمويل والتقنية والسياحة والطاقة على أساس التحول الرقمي الصديق للبيئة، ونأمل أن تبني مناقشاتنا شراكات استراتيجية تعزّز علاقتنا لتطوير اقتصادات البلدين".

من جانب آخر، أعرب وزير المالية السويسري وعضو المجلس الاتحادي السويسري عن ترحيبه بزيارة وزير المالية والوفد المرافق له.


وكانت النسخة الأولى من الحوار المالي السعودي السويسري قد استضافتها الرياض في شهر أكتوبر 2019م.

يُذكر أن سوق المال السويسري يحتل المرتبة الـ13 بين أكبر أسواق البورصة العالمية.

وتضم بورصة "اس آي إكس" السويسرية أكثر من 235 شركة منذ 2018م، وتعد "اس آي إكس" أحد أكثر أسواق البورصة تنوعًا من حيث فئات الأصول وتمثيل القطاعات، وتضم أكثر من 500 سند مالي من أكثر من 200 دولة واقتصاد، ويملك المستثمرون الأجانب نحو 60 % من الأسهم في أعلى الشركات السويسرية المدرجة بالبورصة.

يُذكر أن سويسرا تمتلك أحد أسرع قطاعات التقنية المالية نموًا على مستوى العالم مع وجود أكثر من 350 شركة تقنية مالية في 2018م. ويُعد القطاع التقني المالي أحد أكثر القطاعات المتنوعة عالميًا، وتحتل زيوريخ وجنيف المرتبتين الثانية والثالثة بين مدن العالم التي تستضيف مراكز التقنية المالية.

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