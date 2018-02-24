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"الهلال الأحمر" تباشر 10 حالات إسعافية خلال مشاركتها بفعاليات "ربيع الطائف"

"الثبيتي" أكد تغطية المهرجان بفِرق إسعافية وفِرق تطوعية منتشرة بجميع المرافق

تشارك هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف في فعاليات مهرجان "ربيع الطائف" هذا العام، الذي يقام حاليًا في عكاظ.

وفي التفاصيل، أوضح شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بالطائف، أن الهيئة جهة أساسية من ضمن الجهات الأمنية والصحية، وشريك أساسي في إنجاح الفعاليات بالمحافظة.

وعن نوع المشاركة قال: "إن الهيئة ملتزمة بتغطية المهرجان بفِرق إسعافية، وفِرق تطوعية منتشرة في جميع مرافق السوق، إضافة إلى وجود عربات الجولف لتسهيل مهمة الفِرق الإسعافية لمباشرة الحالات بكل يُسر وسهولة".

وأضاف: "باشرت الهيئة عشر حالات إسعافية على مدار يومين، وتم علاجهم داخل السوق، ولم تستدعِ حالاتهم النقل، وكذلك تمت المشاركة في قاعة المحاضرات بإعطاء محاضرات توعوية تهم الزوار على مدار أيام الفعالية".

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"الهلال الأحمر" تباشر 10 حالات إسعافية خلال مشاركتها بفعاليات "ربيع الطائف"
سبق

تشارك هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف في فعاليات مهرجان "ربيع الطائف" هذا العام، الذي يقام حاليًا في عكاظ.

وفي التفاصيل، أوضح شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بالطائف، أن الهيئة جهة أساسية من ضمن الجهات الأمنية والصحية، وشريك أساسي في إنجاح الفعاليات بالمحافظة.

وعن نوع المشاركة قال: "إن الهيئة ملتزمة بتغطية المهرجان بفِرق إسعافية، وفِرق تطوعية منتشرة في جميع مرافق السوق، إضافة إلى وجود عربات الجولف لتسهيل مهمة الفِرق الإسعافية لمباشرة الحالات بكل يُسر وسهولة".

وأضاف: "باشرت الهيئة عشر حالات إسعافية على مدار يومين، وتم علاجهم داخل السوق، ولم تستدعِ حالاتهم النقل، وكذلك تمت المشاركة في قاعة المحاضرات بإعطاء محاضرات توعوية تهم الزوار على مدار أيام الفعالية".

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
01:43 AM

"الهلال الأحمر" تباشر 10 حالات إسعافية خلال مشاركتها بفعاليات "ربيع الطائف"

"الثبيتي" أكد تغطية المهرجان بفِرق إسعافية وفِرق تطوعية منتشرة بجميع المرافق

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فهد العتيبي - الطائف
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تشارك هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف في فعاليات مهرجان "ربيع الطائف" هذا العام، الذي يقام حاليًا في عكاظ.

وفي التفاصيل، أوضح شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بالطائف، أن الهيئة جهة أساسية من ضمن الجهات الأمنية والصحية، وشريك أساسي في إنجاح الفعاليات بالمحافظة.

وعن نوع المشاركة قال: "إن الهيئة ملتزمة بتغطية المهرجان بفِرق إسعافية، وفِرق تطوعية منتشرة في جميع مرافق السوق، إضافة إلى وجود عربات الجولف لتسهيل مهمة الفِرق الإسعافية لمباشرة الحالات بكل يُسر وسهولة".

وأضاف: "باشرت الهيئة عشر حالات إسعافية على مدار يومين، وتم علاجهم داخل السوق، ولم تستدعِ حالاتهم النقل، وكذلك تمت المشاركة في قاعة المحاضرات بإعطاء محاضرات توعوية تهم الزوار على مدار أيام الفعالية".

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