اختفاء أم الـ10 توائم.. والزوج يبحث عنها دون جدوى

ترفض الكشف عن مكان وجودها

ذكر تيبوغو تسوتيتسي، زوج المواطنة الجنوب إفريقية، غوسيامي تامارا سيتولي، التي أنجبت منه 10 توائم مسجّلةٍ رقمًا قياسيًّا في العالم؛ أنه لا يعرف مكان وجودها ولم يرهم بعدُ.

وقال ممثل عائلة تسوتيستي، راسيل بالويي، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية: إن موكله لا يستطيع العثور على زوجته؛ حيث ترفض السيدة الكشف عن مكان وجودها.

وأوضح "بالويي" أن هذه الولادة ليست الأولى لسيتولي؛ حيث سبق أن أنجبت توأمين وثلاثة توائم من زوجها الراحل، كما يوجد لدى تسوتيتسي 3 أطفال من سيدة أخرى.

وسَبَق أن ذكرت صحيفة "IOL" أن "سيتولي" سجلت رقمًا قياسيًّا عالميًّا حيث أنجبت 10 توائم وهي حامل في الشهر الثامن، وهم 7 أولاد و3 بنات.