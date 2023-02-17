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"منهج الادخار" .. أول منهج دراسي لا صفي يطبّق في عدد من الجامعات والمدارس

من تنفيذ مركز المسؤولية الاجتماعية .. لمدة فصل كامل ضمن مبادرات بنك البلاد

أطلق المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع بنك البلاد ضمن مبادراته لتطوير المسؤولية الاجتماعية أول مبادرة من نوعها في هذا المجال، حيث أطلق مبادرة "منهج الادخار" كمادة دراسية لا صفية تدرس في عدد من الجامعات والمدارس لمدة فصل دراسي كامل.

وتهدف المبادرة إلى تحقيق أحد أهداف رؤية ٢٠٣٠ وهو السعي لرفع نسبة ثقافة الادخار من ٦% إلى ١٠%، وبناءً على هذه المبادرة النوعية تمّ تجهيز منهج لا صفي في الوعي المالي وثقافة الادخار تحت إشراف عدد من الخبراء في المجال الأكاديمي، كل مرحلة على حدة، مع منهج مصاحب تدريبي وتطبيقي من خلال مدربين معتمدين ومؤهلين في مجال الادخار.

يأتي ذلك ضمن الحصص الأسبوعية اللا صفية لعددٍ من المدارس والجامعات، حيث تمّ تطبيقه في كل من جامعة الإمام محمد بن سعود، وجامعة الأميرة نورة، وجامعة الملك سعود وجامعة اليمامة، إضافة إلى مدارس المنارات، ومدارس المملكة، ومدارس المنهل، بواقع حصة أسبوعية لكل جهة شريكة على مدار الفصل الدراسي المقبل ٢٠٢٠ بعدها يتم تقييم الطلاب من خلال اختبار في نهاية الفصل، ويكرم الفائزون بالمراكز الأولى بوسام التميز وجوائز نقدية للمراكز العشرة الأولى، في كل مرحلة تعليمية، إضافة إلى تأهيل عدد من المميزين ليكونوا مدربين في مجال الادخار من خلال ورش عمل بعد نهاية البرنامج.

ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه، ولم يسبق أن تم اعتماد منهج لا صفي يدرس بشكل أسبوعي في القطاعات التعليمية من خلال تفعيل الشراكات، خاصة أنه تمّ تنفيذه لخدمة أحد أهداف رؤية ٢٠٣٠ بشكل ممنهج لزيادة فعاليته وتأثيره ورغبة في تمكين الطلاب والطالبات وتزويدهم بمهارات تسهم في تحسين ممارساتهم المالية والاقتصادية من خلال المنشآت التعليمية التي يتعدّى دورها منح الشهادات الأكاديمية إلى التمكين والتأهيل والتدريب.

وجاءت شراكة بنك البلاد، كعادته، في إطار تميزه في تفعيل مبادراته للمسؤولية الاجتماعية خاصة ما يخدم أهداف الرؤية، وتحديداً جانب تمكين الشباب والفتيات وتعزيز قدراتهم، حيث تبنى هذه المبادرة ودعمها ليتم تطبيقها على أرض الواقع، وسخّر إمكاناته كافة للعمل على إنجاحها.

المركز السعودي للمسؤلية الاجتماعية بنك البلاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"منهج الادخار" .. أول منهج دراسي لا صفي يطبّق في عدد من الجامعات والمدارس
سبق

أطلق المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع بنك البلاد ضمن مبادراته لتطوير المسؤولية الاجتماعية أول مبادرة من نوعها في هذا المجال، حيث أطلق مبادرة "منهج الادخار" كمادة دراسية لا صفية تدرس في عدد من الجامعات والمدارس لمدة فصل دراسي كامل.

وتهدف المبادرة إلى تحقيق أحد أهداف رؤية ٢٠٣٠ وهو السعي لرفع نسبة ثقافة الادخار من ٦% إلى ١٠%، وبناءً على هذه المبادرة النوعية تمّ تجهيز منهج لا صفي في الوعي المالي وثقافة الادخار تحت إشراف عدد من الخبراء في المجال الأكاديمي، كل مرحلة على حدة، مع منهج مصاحب تدريبي وتطبيقي من خلال مدربين معتمدين ومؤهلين في مجال الادخار.

يأتي ذلك ضمن الحصص الأسبوعية اللا صفية لعددٍ من المدارس والجامعات، حيث تمّ تطبيقه في كل من جامعة الإمام محمد بن سعود، وجامعة الأميرة نورة، وجامعة الملك سعود وجامعة اليمامة، إضافة إلى مدارس المنارات، ومدارس المملكة، ومدارس المنهل، بواقع حصة أسبوعية لكل جهة شريكة على مدار الفصل الدراسي المقبل ٢٠٢٠ بعدها يتم تقييم الطلاب من خلال اختبار في نهاية الفصل، ويكرم الفائزون بالمراكز الأولى بوسام التميز وجوائز نقدية للمراكز العشرة الأولى، في كل مرحلة تعليمية، إضافة إلى تأهيل عدد من المميزين ليكونوا مدربين في مجال الادخار من خلال ورش عمل بعد نهاية البرنامج.

ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه، ولم يسبق أن تم اعتماد منهج لا صفي يدرس بشكل أسبوعي في القطاعات التعليمية من خلال تفعيل الشراكات، خاصة أنه تمّ تنفيذه لخدمة أحد أهداف رؤية ٢٠٣٠ بشكل ممنهج لزيادة فعاليته وتأثيره ورغبة في تمكين الطلاب والطالبات وتزويدهم بمهارات تسهم في تحسين ممارساتهم المالية والاقتصادية من خلال المنشآت التعليمية التي يتعدّى دورها منح الشهادات الأكاديمية إلى التمكين والتأهيل والتدريب.

وجاءت شراكة بنك البلاد، كعادته، في إطار تميزه في تفعيل مبادراته للمسؤولية الاجتماعية خاصة ما يخدم أهداف الرؤية، وتحديداً جانب تمكين الشباب والفتيات وتعزيز قدراتهم، حيث تبنى هذه المبادرة ودعمها ليتم تطبيقها على أرض الواقع، وسخّر إمكاناته كافة للعمل على إنجاحها.

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
01:49 PM

"منهج الادخار" .. أول منهج دراسي لا صفي يطبّق في عدد من الجامعات والمدارس

من تنفيذ مركز المسؤولية الاجتماعية .. لمدة فصل كامل ضمن مبادرات بنك البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع بنك البلاد ضمن مبادراته لتطوير المسؤولية الاجتماعية أول مبادرة من نوعها في هذا المجال، حيث أطلق مبادرة "منهج الادخار" كمادة دراسية لا صفية تدرس في عدد من الجامعات والمدارس لمدة فصل دراسي كامل.

وتهدف المبادرة إلى تحقيق أحد أهداف رؤية ٢٠٣٠ وهو السعي لرفع نسبة ثقافة الادخار من ٦% إلى ١٠%، وبناءً على هذه المبادرة النوعية تمّ تجهيز منهج لا صفي في الوعي المالي وثقافة الادخار تحت إشراف عدد من الخبراء في المجال الأكاديمي، كل مرحلة على حدة، مع منهج مصاحب تدريبي وتطبيقي من خلال مدربين معتمدين ومؤهلين في مجال الادخار.

يأتي ذلك ضمن الحصص الأسبوعية اللا صفية لعددٍ من المدارس والجامعات، حيث تمّ تطبيقه في كل من جامعة الإمام محمد بن سعود، وجامعة الأميرة نورة، وجامعة الملك سعود وجامعة اليمامة، إضافة إلى مدارس المنارات، ومدارس المملكة، ومدارس المنهل، بواقع حصة أسبوعية لكل جهة شريكة على مدار الفصل الدراسي المقبل ٢٠٢٠ بعدها يتم تقييم الطلاب من خلال اختبار في نهاية الفصل، ويكرم الفائزون بالمراكز الأولى بوسام التميز وجوائز نقدية للمراكز العشرة الأولى، في كل مرحلة تعليمية، إضافة إلى تأهيل عدد من المميزين ليكونوا مدربين في مجال الادخار من خلال ورش عمل بعد نهاية البرنامج.

ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه، ولم يسبق أن تم اعتماد منهج لا صفي يدرس بشكل أسبوعي في القطاعات التعليمية من خلال تفعيل الشراكات، خاصة أنه تمّ تنفيذه لخدمة أحد أهداف رؤية ٢٠٣٠ بشكل ممنهج لزيادة فعاليته وتأثيره ورغبة في تمكين الطلاب والطالبات وتزويدهم بمهارات تسهم في تحسين ممارساتهم المالية والاقتصادية من خلال المنشآت التعليمية التي يتعدّى دورها منح الشهادات الأكاديمية إلى التمكين والتأهيل والتدريب.

وجاءت شراكة بنك البلاد، كعادته، في إطار تميزه في تفعيل مبادراته للمسؤولية الاجتماعية خاصة ما يخدم أهداف الرؤية، وتحديداً جانب تمكين الشباب والفتيات وتعزيز قدراتهم، حيث تبنى هذه المبادرة ودعمها ليتم تطبيقها على أرض الواقع، وسخّر إمكاناته كافة للعمل على إنجاحها.

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