قال رودي جولياني حليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، إن "ترامب" سيخنق المستبدين في إيران، ملمحاً إلى أن تحركه صوب إعادة فرض عقوبات على طهران يهدف بشكل مباشر إلى تغيير النظام. وقال "جولياني" في مقابلة مع "رويترز": "لا يمكنني التحدث نيابةً عن الرئيس، لكن يبدو من المؤكد أنه لا يعتقد أن ثمة فرصة كبيرة لتغيير السلوك ما لم يتم تغيير الأشخاص والفلسفة". وأضاف "جولياني": "نحن أقوى اقتصاد في العالم.. وإذا عزلناك فحينها ستنهار"، مشيراً إلى الاحتجاجات التي خرجت في الآونة الأخيرة في إيران. وفي مايو أعلن "ترامب" انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي ينص على تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع بعض العقوبات. وخلال المؤتمر ذاته العام الماضي، أبلغ جون بولتون أعضاء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بأنهم سيحكمون إيران قبل عام 2019. وكان "بولتون" عُين مستشاراً لترامب لشؤون الأمن القومي في أبريل من العام الجاري. وقالت مريم رجوي رئيسة المجلس في تصريحات للصحفيين إن "تغيير النظام في إيران بات في متناول اليد أكثر من أي وقت مضى.. رياح التغيير بدأت تهب".

محامي "ترامب": نهاية حكام إيران اقتربت.. و"رجوي": رياح التغيير بدأت تهب صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-07-01 قال رودي جولياني حليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، إن "ترامب" سيخنق المستبدين في إيران، ملمحاً إلى أن تحركه صوب إعادة فرض عقوبات على طهران يهدف بشكل مباشر إلى تغيير النظام.

وقال "جولياني" في مقابلة مع "رويترز": "لا يمكنني التحدث نيابةً عن الرئيس، لكن يبدو من المؤكد أنه لا يعتقد أن ثمة فرصة كبيرة لتغيير السلوك ما لم يتم تغيير الأشخاص والفلسفة".

وأضاف "جولياني": "نحن أقوى اقتصاد في العالم.. وإذا عزلناك فحينها ستنهار"، مشيراً إلى الاحتجاجات التي خرجت في الآونة الأخيرة في إيران.

وفي مايو أعلن "ترامب" انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي ينص على تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع بعض العقوبات.

وخلال المؤتمر ذاته العام الماضي، أبلغ جون بولتون أعضاء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بأنهم سيحكمون إيران قبل عام 2019. وكان "بولتون" عُين مستشاراً لترامب لشؤون الأمن القومي في أبريل من العام الجاري.

وقالت مريم رجوي رئيسة المجلس في تصريحات للصحفيين إن "تغيير النظام في إيران بات في متناول اليد أكثر من أي وقت مضى.. رياح التغيير بدأت تهب".

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439 08:32 AM

محامي "ترامب": نهاية حكام إيران اقتربت.. و"رجوي": رياح التغيير بدأت تهب رئيسة المجلس الوطني للمقاومة: تغيير النظام في طهران بات في متناول اليد





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قال رودي جولياني حليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، إن "ترامب" سيخنق المستبدين في إيران، ملمحاً إلى أن تحركه صوب إعادة فرض عقوبات على طهران يهدف بشكل مباشر إلى تغيير النظام.

وقال "جولياني" في مقابلة مع "رويترز": "لا يمكنني التحدث نيابةً عن الرئيس، لكن يبدو من المؤكد أنه لا يعتقد أن ثمة فرصة كبيرة لتغيير السلوك ما لم يتم تغيير الأشخاص والفلسفة".

وأضاف "جولياني": "نحن أقوى اقتصاد في العالم.. وإذا عزلناك فحينها ستنهار"، مشيراً إلى الاحتجاجات التي خرجت في الآونة الأخيرة في إيران.

وفي مايو أعلن "ترامب" انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي ينص على تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع بعض العقوبات.

وخلال المؤتمر ذاته العام الماضي، أبلغ جون بولتون أعضاء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بأنهم سيحكمون إيران قبل عام 2019. وكان "بولتون" عُين مستشاراً لترامب لشؤون الأمن القومي في أبريل من العام الجاري.

وقالت مريم رجوي رئيسة المجلس في تصريحات للصحفيين إن "تغيير النظام في إيران بات في متناول اليد أكثر من أي وقت مضى.. رياح التغيير بدأت تهب".