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إخلاء 3 مبان بجامعتين بنيويورك بعد تحذيرات من وجود قنابل

طلبتا من الطلاب والموظفين مغادرة الحرم الجامعي المركزي

أخلت جامعتان في ولاية نيويورك، الأحد، أجزاء من حرميهما الجامعي بعد تلقي تهديدات بوجود قنابل داخل عدة مبانٍ، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، طلبت جامعة كورنيل في إيثاكا، في سلسلة تغريدات، من الطلاب والموظفين والزائرين مغادرة بعض مباني الجامعة وتجنب الحرم الجامعي المركزي بعد أن تلقت الشرطة المحلية تحذيرًا عبر الهاتف من وضع قنابل في تلك المباني.

وقالت صحيفة كولومبيا سبيكتاتور الطلابية إن جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك التي تضم 31 ألف طالب أخلت أيضًا ثلاثة مبانٍ بعد أن تلقت تحذيرات من وجود قنابل.

وقالت الصحيفة في تغريدة على تويتر "تنصح الجامعة الناس بالابتعاد عن تلك المباني حتى إشعار آخر".

الرئيسية/ أخبار العالم

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إخلاء 3 مبان بجامعتين بنيويورك بعد تحذيرات من وجود قنابل
سبق

أخلت جامعتان في ولاية نيويورك، الأحد، أجزاء من حرميهما الجامعي بعد تلقي تهديدات بوجود قنابل داخل عدة مبانٍ، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، طلبت جامعة كورنيل في إيثاكا، في سلسلة تغريدات، من الطلاب والموظفين والزائرين مغادرة بعض مباني الجامعة وتجنب الحرم الجامعي المركزي بعد أن تلقت الشرطة المحلية تحذيرًا عبر الهاتف من وضع قنابل في تلك المباني.

وقالت صحيفة كولومبيا سبيكتاتور الطلابية إن جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك التي تضم 31 ألف طالب أخلت أيضًا ثلاثة مبانٍ بعد أن تلقت تحذيرات من وجود قنابل.

وقالت الصحيفة في تغريدة على تويتر "تنصح الجامعة الناس بالابتعاد عن تلك المباني حتى إشعار آخر".

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
01:35 AM

إخلاء 3 مبان بجامعتين بنيويورك بعد تحذيرات من وجود قنابل

طلبتا من الطلاب والموظفين مغادرة الحرم الجامعي المركزي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أخلت جامعتان في ولاية نيويورك، الأحد، أجزاء من حرميهما الجامعي بعد تلقي تهديدات بوجود قنابل داخل عدة مبانٍ، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، طلبت جامعة كورنيل في إيثاكا، في سلسلة تغريدات، من الطلاب والموظفين والزائرين مغادرة بعض مباني الجامعة وتجنب الحرم الجامعي المركزي بعد أن تلقت الشرطة المحلية تحذيرًا عبر الهاتف من وضع قنابل في تلك المباني.

وقالت صحيفة كولومبيا سبيكتاتور الطلابية إن جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك التي تضم 31 ألف طالب أخلت أيضًا ثلاثة مبانٍ بعد أن تلقت تحذيرات من وجود قنابل.

وقالت الصحيفة في تغريدة على تويتر "تنصح الجامعة الناس بالابتعاد عن تلك المباني حتى إشعار آخر".

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