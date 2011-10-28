النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المبعوثة الأممية لليبيا تتوقَّع تحديد موعد للانتخابات قريبًا

لفتت إلى تراجع القتال في الآونة الأخيرة

ذكرت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز اليوم الثلاثاء أنها تتوقع أن تحدد المحادثات السياسية المقبلة موعدًا لإجراء انتخابات وطنية، وذلك بعد أن اتفق الطرفان المتحاربان في البلاد على وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي.

وقالت ستيفاني ويليامز: "أيًّا كانت السلطة التنفيذية التي يتفقون عليها فهي بحاجة إلى تركيز واضح للتحضير للانتخابات، وأتوقع تمامًا أن يكون هناك موعد محدد للانتخابات".

ولفتت إلى تراجع القتال في الآونة الأخيرة، وتقدم محرز في إنهاء ثمانية أشهر من الحصار النفطي، وإعادة فتح طرق النقل الداخلي، ومشاركة شخصيات من مختلف الطيف السياسي الليبي، وفقًا لـ"رويترز".

وأعربت عن تفاؤلها بإحراز هذا التقدم.

وانتقد بعض الليبيين قائمة المندوبين الـ 75 المدعوين إلى المحادثات السياسية بحجة أنهم لا يمثلون البلد كله.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
المبعوثة الأممية لليبيا تتوقَّع تحديد موعد للانتخابات قريبًا
سبق

ذكرت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز اليوم الثلاثاء أنها تتوقع أن تحدد المحادثات السياسية المقبلة موعدًا لإجراء انتخابات وطنية، وذلك بعد أن اتفق الطرفان المتحاربان في البلاد على وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي.

وقالت ستيفاني ويليامز: "أيًّا كانت السلطة التنفيذية التي يتفقون عليها فهي بحاجة إلى تركيز واضح للتحضير للانتخابات، وأتوقع تمامًا أن يكون هناك موعد محدد للانتخابات".

ولفتت إلى تراجع القتال في الآونة الأخيرة، وتقدم محرز في إنهاء ثمانية أشهر من الحصار النفطي، وإعادة فتح طرق النقل الداخلي، ومشاركة شخصيات من مختلف الطيف السياسي الليبي، وفقًا لـ"رويترز".

وأعربت عن تفاؤلها بإحراز هذا التقدم.

وانتقد بعض الليبيين قائمة المندوبين الـ 75 المدعوين إلى المحادثات السياسية بحجة أنهم لا يمثلون البلد كله.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
08:52 PM

المبعوثة الأممية لليبيا تتوقَّع تحديد موعد للانتخابات قريبًا

لفتت إلى تراجع القتال في الآونة الأخيرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
485

ذكرت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز اليوم الثلاثاء أنها تتوقع أن تحدد المحادثات السياسية المقبلة موعدًا لإجراء انتخابات وطنية، وذلك بعد أن اتفق الطرفان المتحاربان في البلاد على وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي.

وقالت ستيفاني ويليامز: "أيًّا كانت السلطة التنفيذية التي يتفقون عليها فهي بحاجة إلى تركيز واضح للتحضير للانتخابات، وأتوقع تمامًا أن يكون هناك موعد محدد للانتخابات".

ولفتت إلى تراجع القتال في الآونة الأخيرة، وتقدم محرز في إنهاء ثمانية أشهر من الحصار النفطي، وإعادة فتح طرق النقل الداخلي، ومشاركة شخصيات من مختلف الطيف السياسي الليبي، وفقًا لـ"رويترز".

وأعربت عن تفاؤلها بإحراز هذا التقدم.

وانتقد بعض الليبيين قائمة المندوبين الـ 75 المدعوين إلى المحادثات السياسية بحجة أنهم لا يمثلون البلد كله.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,307
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,713
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,569
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,763

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة