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"الأرصاد" ينبه 4 مناطق: أمطار رعدية وضباب وتدن في مدى الرؤية الأفقية

تشمل عدداً كبيراً من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى العاشرة صباحاً

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والمنطقة الشرقية والحدود الشمالية وحائل.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة جدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الجمعة، وعلى الكامل وخليص حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية ضباب وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة طريف، وأمطار رعدية على رفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطار رعدية ورياح سطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة حفر الباطن حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة.

وتشهد حائل سحب رعدية ممطرة ونشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الجمعة.

حالة الطقس الأرصاد أمطار المركز الوطني للأرصاد ضباب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" ينبه 4 مناطق: أمطار رعدية وضباب وتدن في مدى الرؤية الأفقية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والمنطقة الشرقية والحدود الشمالية وحائل.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة جدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الجمعة، وعلى الكامل وخليص حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية ضباب وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة طريف، وأمطار رعدية على رفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطار رعدية ورياح سطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة حفر الباطن حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة.

وتشهد حائل سحب رعدية ممطرة ونشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الجمعة.

15 يناير 2021 - 2 جمادى الآخر 1442
12:07 AM

"الأرصاد" ينبه 4 مناطق: أمطار رعدية وضباب وتدن في مدى الرؤية الأفقية

تشمل عدداً كبيراً من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى العاشرة صباحاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والمنطقة الشرقية والحدود الشمالية وحائل.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة جدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الجمعة، وعلى الكامل وخليص حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية ضباب وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة طريف، وأمطار رعدية على رفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطار رعدية ورياح سطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة حفر الباطن حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة.

وتشهد حائل سحب رعدية ممطرة ونشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الجمعة.

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