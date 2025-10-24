"السيف" يحقق المركز الأول ويتصدر ترتيب جولات رالي القصيم لفئة TL3

يستعد للمشاركة في بطولة رالي العلا (نيوم) الذي يُقام في نوفمبر القادم

حقق سائق الراليات السعودي لفئة TL3 الكابتن صالح السيف المركز الأول في رالي القصيم، بعد تصدره جدول الترتيب لكل جولات السباق، على متن مركبة من نوع كانام X3 المجهزة بحسب مواصفات FIA.

وفي التفاصيل، أعرب "السيف" عن سعادته في تحقيق الفوز ومواصلة السباق على الرغم من قوة المنافسة, ويستعد للمشاركة في بطولة رالي العلا (نيوم) ٢٠١٩م، والتي من المزمع إقامتها في مطلع شهر نوفمبر القادم.

يُذكر أن "السيف"، سبق له أن حقق المركز الأول في رالي عسير ٢٠١٩م للفئة نفسها وله العديد من المشاركات المحلية والدولية في سباقات الراليات.