النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السيف" يحقق المركز الأول ويتصدر ترتيب جولات رالي القصيم لفئة TL3

يستعد للمشاركة في بطولة رالي العلا (نيوم) الذي يُقام في نوفمبر القادم

حقق سائق الراليات السعودي لفئة TL3 الكابتن صالح السيف المركز الأول في رالي القصيم، بعد تصدره جدول الترتيب لكل جولات السباق، على متن مركبة من نوع كانام X3 المجهزة بحسب مواصفات FIA.

وفي التفاصيل، أعرب "السيف" عن سعادته في تحقيق الفوز ومواصلة السباق على الرغم من قوة المنافسة, ويستعد للمشاركة في بطولة رالي العلا (نيوم) ٢٠١٩م، والتي من المزمع إقامتها في مطلع شهر نوفمبر القادم.

يُذكر أن "السيف"، سبق له أن حقق المركز الأول في رالي عسير ٢٠١٩م للفئة نفسها وله العديد من المشاركات المحلية والدولية في سباقات الراليات.

رالي القصيم سائق الراليات السعودي لفئة TL3 صالح السيف رالي العلا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"السيف" يحقق المركز الأول ويتصدر ترتيب جولات رالي القصيم لفئة TL3
سبق

حقق سائق الراليات السعودي لفئة TL3 الكابتن صالح السيف المركز الأول في رالي القصيم، بعد تصدره جدول الترتيب لكل جولات السباق، على متن مركبة من نوع كانام X3 المجهزة بحسب مواصفات FIA.

وفي التفاصيل، أعرب "السيف" عن سعادته في تحقيق الفوز ومواصلة السباق على الرغم من قوة المنافسة, ويستعد للمشاركة في بطولة رالي العلا (نيوم) ٢٠١٩م، والتي من المزمع إقامتها في مطلع شهر نوفمبر القادم.

يُذكر أن "السيف"، سبق له أن حقق المركز الأول في رالي عسير ٢٠١٩م للفئة نفسها وله العديد من المشاركات المحلية والدولية في سباقات الراليات.

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
10:33 PM

"السيف" يحقق المركز الأول ويتصدر ترتيب جولات رالي القصيم لفئة TL3

يستعد للمشاركة في بطولة رالي العلا (نيوم) الذي يُقام في نوفمبر القادم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
0
253

حقق سائق الراليات السعودي لفئة TL3 الكابتن صالح السيف المركز الأول في رالي القصيم، بعد تصدره جدول الترتيب لكل جولات السباق، على متن مركبة من نوع كانام X3 المجهزة بحسب مواصفات FIA.

وفي التفاصيل، أعرب "السيف" عن سعادته في تحقيق الفوز ومواصلة السباق على الرغم من قوة المنافسة, ويستعد للمشاركة في بطولة رالي العلا (نيوم) ٢٠١٩م، والتي من المزمع إقامتها في مطلع شهر نوفمبر القادم.

يُذكر أن "السيف"، سبق له أن حقق المركز الأول في رالي عسير ٢٠١٩م للفئة نفسها وله العديد من المشاركات المحلية والدولية في سباقات الراليات.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,561
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,044
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,165
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,984

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة