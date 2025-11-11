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حائل.. تنبيه من أمطار رعدية تتواصل حتى 8 مساءً

الأرصاد: تُسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، هطول أمطار ‏رعدية ‏من متوسطة ‏إلى غزيرة تُسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على ‏منطقة ‏حائل، ‏تشمل ‏مدينة ‏حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الثامنة ‏مساءً.‏

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار ‏رعدية حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حائل.. تنبيه من أمطار رعدية تتواصل حتى 8 مساءً
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، هطول أمطار ‏رعدية ‏من متوسطة ‏إلى غزيرة تُسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على ‏منطقة ‏حائل، ‏تشمل ‏مدينة ‏حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الثامنة ‏مساءً.‏

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
11:30 AM

حائل.. تنبيه من أمطار رعدية تتواصل حتى 8 مساءً

الأرصاد: تُسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، هطول أمطار ‏رعدية ‏من متوسطة ‏إلى غزيرة تُسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على ‏منطقة ‏حائل، ‏تشمل ‏مدينة ‏حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الثامنة ‏مساءً.‏

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