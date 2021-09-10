سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 167,638 إصابة جديدة و 1,727 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 40,703,234، فيما بلغ عدد الوفيات 654,409 حالة.
الولايات المتحدة.. 167,638 إصابة و1,727 وفاة بكورونا
خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 167,638 إصابة جديدة و 1,727 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 40,703,234، فيما بلغ عدد الوفيات 654,409 حالة.
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 167,638 إصابة جديدة و 1,727 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
الولايات المتحدة.. 167,638 إصابة و1,727 وفاة بكورونا
خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 167,638 إصابة جديدة و 1,727 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 40,703,234، فيما بلغ عدد الوفيات 654,409 حالة.