وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظة ينبع؛ تضمن رياحاً نشطة وارتفاعاً للأمواج وأتربة مثارة.

"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وارتفاع الأمواج على ينبع وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-23 أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظة ينبع؛ تضمن رياحاً نشطة وارتفاعاً للأمواج وأتربة مثارة. وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442 09:16 AM

"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وارتفاع الأمواج على ينبع قال: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى 5 مساءً





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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظة ينبع؛ تضمن رياحاً نشطة وارتفاعاً للأمواج وأتربة مثارة.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.