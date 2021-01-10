الأسبوع في 10 صور: أحداث شغب الكونجرس الأمريكي تسيطر على المشهد

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد شهد الأسبوع أحداثًا غير مسبوقة باقتحام مُثيري الشغب من أنصار دونالد ترامب مبنى الكونجرس الأمريكي، فيما انطلقت في السعودية المرحلة الثانية من رالي دكار.





1- رجال الشرطة يُشهرون أسلحتهم في مواجهة مثيري الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي.







2- حشد كبير من أنصار "ترامب" يحاولون اقتحام الكونجرس.







3- أحد المقتحمين للكابيتول يجلس داخل مكتب رئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي.







4- هرج ومرج وإغماءات داخل مجلس النواب الأمريكي بعد اقتحامه من قِبل أنصار "ترامب".







5- نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أثناء ترؤسه جلسة الكونجرس التي شهدت التصديق النهائي على نتائج الانتخابات الرئاسية.







6- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء إلقائه خطابًا على أنصاره قبل اقتحامهم الكونجرس.







7- مشهد جوي لسيارات تسير في منطقة جبلية متجمدة في ألمانيا.







8- رجل يسبح في قناة قُطعت من بحيرة متجمدة في الصين.







9- منحوتات جليدية مبهرة في مهرجان هاربين للجليد والثلج في هاربين شمال شرق الصين.







10- سيارة تتنافس في المرحلة الثانية من رالي دكار الذي يُقام في السعودية هذا العام.















