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ضحايا كورونا خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجل 119 وفاة جديدة و23 حالة بالمكسيك

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 6 ملايين و809622، بعد تسجيل 16086 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 108352، بعد تسجيل 119 وفاة جديدة.

المكسيك

سجلت المكسيك خلال الساعات الـ24 الماضية، 23 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأفادت بيانات وزارة الصحة بالمكسيك في بيان لها أمس، بأن العدد الإجمالي للوفيات في البلاد بلغ 297858.

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ضحايا كورونا خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجل 119 وفاة جديدة و23 حالة بالمكسيك
سبق

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 6 ملايين و809622، بعد تسجيل 16086 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 108352، بعد تسجيل 119 وفاة جديدة.

المكسيك

سجلت المكسيك خلال الساعات الـ24 الماضية، 23 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأفادت بيانات وزارة الصحة بالمكسيك في بيان لها أمس، بأن العدد الإجمالي للوفيات في البلاد بلغ 297858.

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
08:42 AM

ضحايا كورونا خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجل 119 وفاة جديدة و23 حالة بالمكسيك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - برلين
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 6 ملايين و809622، بعد تسجيل 16086 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 108352، بعد تسجيل 119 وفاة جديدة.

المكسيك

سجلت المكسيك خلال الساعات الـ24 الماضية، 23 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأفادت بيانات وزارة الصحة بالمكسيك في بيان لها أمس، بأن العدد الإجمالي للوفيات في البلاد بلغ 297858.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,700
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