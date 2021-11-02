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"هيئة الإعلام" تبحث تطوير قطاع السينما مع كبرى الشركات العالمية

وذلك في مجال توزيع الأفلام وتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع

التقت الرئيسة التنفيذية للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إسراء عسيري؛ نائب الرئيس للتوزيع في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لاستديو "Warner Bros" توبي تينانت؛ أحد أكبر استديوهات هوليوود العالمية، والرئيس الإقليمي لدى "ماجد الفطيم للترفيه" بالشرق الأوسط محمد الهاشمي.

وشهد اللقاء بحث مجالات التعاون لتطوير السينما السعودية، ومجال توزيع الأفلام، وتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع في ضوء ما تشهده من نمو هائل منذ إطلاقها، والإقبال الكبير من موزعي الأفلام لتقديم الأفلام، حيث تم فسح أكثر من ألف فيلم سينمائي في المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأكّد المجتمعون أن قطاع السينما في المملكة مُقبِل على نهضة نوعية تجذب المستثمرين المحليين والدوليين، خاصة مع ما تقدمه الهيئة من إجراءات تسهم في تسهيل وتسريع عمليتَي الترخيص والتصنيف.

يُذكر أن عدد دور السينما في المملكة وصل إلى 45 داراً، تضُم 418 شاشة، و41934 مقعداً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة الإعلام" تبحث تطوير قطاع السينما مع كبرى الشركات العالمية
سبق

التقت الرئيسة التنفيذية للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إسراء عسيري؛ نائب الرئيس للتوزيع في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لاستديو "Warner Bros" توبي تينانت؛ أحد أكبر استديوهات هوليوود العالمية، والرئيس الإقليمي لدى "ماجد الفطيم للترفيه" بالشرق الأوسط محمد الهاشمي.

وشهد اللقاء بحث مجالات التعاون لتطوير السينما السعودية، ومجال توزيع الأفلام، وتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع في ضوء ما تشهده من نمو هائل منذ إطلاقها، والإقبال الكبير من موزعي الأفلام لتقديم الأفلام، حيث تم فسح أكثر من ألف فيلم سينمائي في المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأكّد المجتمعون أن قطاع السينما في المملكة مُقبِل على نهضة نوعية تجذب المستثمرين المحليين والدوليين، خاصة مع ما تقدمه الهيئة من إجراءات تسهم في تسهيل وتسريع عمليتَي الترخيص والتصنيف.

يُذكر أن عدد دور السينما في المملكة وصل إلى 45 داراً، تضُم 418 شاشة، و41934 مقعداً.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
01:50 PM

"هيئة الإعلام" تبحث تطوير قطاع السينما مع كبرى الشركات العالمية

وذلك في مجال توزيع الأفلام وتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقت الرئيسة التنفيذية للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إسراء عسيري؛ نائب الرئيس للتوزيع في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لاستديو "Warner Bros" توبي تينانت؛ أحد أكبر استديوهات هوليوود العالمية، والرئيس الإقليمي لدى "ماجد الفطيم للترفيه" بالشرق الأوسط محمد الهاشمي.

وشهد اللقاء بحث مجالات التعاون لتطوير السينما السعودية، ومجال توزيع الأفلام، وتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع في ضوء ما تشهده من نمو هائل منذ إطلاقها، والإقبال الكبير من موزعي الأفلام لتقديم الأفلام، حيث تم فسح أكثر من ألف فيلم سينمائي في المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأكّد المجتمعون أن قطاع السينما في المملكة مُقبِل على نهضة نوعية تجذب المستثمرين المحليين والدوليين، خاصة مع ما تقدمه الهيئة من إجراءات تسهم في تسهيل وتسريع عمليتَي الترخيص والتصنيف.

يُذكر أن عدد دور السينما في المملكة وصل إلى 45 داراً، تضُم 418 شاشة، و41934 مقعداً.

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