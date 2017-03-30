"الجائحة والقانون الدولي الإنساني".. ندوة استضافتها "الهلال الاحمر" وبلورت "التحديات"

تناولت أهمية التعاون الدولي لمواجهة الجائحة في مناطق النزاع المسلح وفي المجال الطبي

‬استضافت هيئة الهلال الأحمر السعودي، أمس الاثنين، فعاليات ندوة "جائحة كوفيد والقانون الدولي الإنساني"، بحضور رئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني الدكتور جلال بن محمد العويسى وأعضاء اللجنة، بالإضافة إلى عدد من المتخصصين والمهتمين في القانون الدولي الإنساني.

وتناولت محاور الندوة أهمّ التحديات القانونية المرتبطة بتداعيات جائحة كوفيد 19 في مناطق النزاعات المسلحة، إضافة إلى أهمية التعاون الدولي لمواجهة جائحة كوفيد في مناطق النزاع المسلح في المجال الطبي.

وشهدت الندوة مناقشة سلامة الفرق الطبية والتطوعية التي تشارك في الحد من انتشار الجائحة أثناء النزاعات المسلحة والكوارث، وأهم التدابير المتخذة لاستمرار التعليم أثناء الجائحة في مناطق النزاعات المسلحة.

واستهدف هذا الحدث تسليط الضوء على التحديات القانونية المرتبطة بتداعيات كوفيد في النزاعات المسلحة وأخذ التدابير اللازمة لها، كما شهدت الندوة كذلك إبراز الجهود الدولية في إيصال المساعدات الإنسانية في ظل استمرار الجائحة.

وتضمنت الندوة، كذلك، التعريف بعمل الفرق الطبية والتطوعية أثناء الجائحة في مناطق النزاعات المسلحة وتطوير أعمالها ومعرفة متطلبات وتحديات التعليم أثناء الجائحة في مناطق النزاعات المسلحة.

جدير بالذكر أن الندوة أقيمت برعاية رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي رئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي والإنساني د.جلال بن محمد العويسي وكانت الفئة المستهدفة من الندوة هي (العسكريين "القادة/ الضباط/ الأفراد"، العاملين في المجال الطبي، العاملين في المجال الإنساني والإغاثي، والعاملين في الهيئة والمنظمات الحكومية والإنسانية).

وشارك فيها كلّ من د.عماد بن لافي المحمدي مساعد الرئيس التنفيذي لمكافحة الأمراض السارية في هيئة الصحة العامة، العميد منصور بن أحمد المنصور نائب رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في مملكة البحرين والمتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث، د. إبراهيم جودت الزيق ممثل منظمة الصحة العالمية بالمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين، إضافة إلى د.عبدالله بن محمد الوادعي مساعد مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ود. بهد بن صالح الحجاج نائب رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي للشؤون التشغيلية، وكذلك د. هناء عمر مديرة إدارة الدعم المجتمعي بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقد أدار الندوة المستشار عبدالله بن مدرك الرويلي أمين سر اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني رئيس فريق الرصد والتوثيق الوطني.