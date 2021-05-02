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الصين تضطر إلى حذف منشور مسيئ للهند يسخر من محارق جثث "كورونا"

أثار انتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

اضطرت الصين إلى حذف منشور على موقع للتواصل الاجتماعي، نشرته أعلى هيئة لإنفاذ القانون في الصين، وضع صورًا للإطلاق الناجح لمركبة صينية للفضاء إلى جانب المشهد القاتم لمحارق الجثث المرتبط بوباء كورونا في الهند، بعد أن أثار المنشور انتقادات عبر الإنترنت في الصين.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم (الأحد)، أن صور إطلاق الصاروخ الذي يحمل الكبسولة الفضائية الصينية "تيانهي"، واحتراق الوقود المصاحب لذلك وضعت في مقارنة ساخرة، مع ما بدا أنه حرق جثث جماعي في مكان مفتوح في الهند، وكتب في التعليق المرفق "الصين تشعل نارًا مقابل الهند تشعل حريقًا".

وأضافت الوكالة أن المنشور الذي نشرته أمس لجنة الشؤون السياسية والقانونية المركزية بالحزب الشيوعي الصيني على حسابها الرسمي على "سينا ويبو"، رافق هاشتاغ يشير إلى أن حالات كورونا اليومية الجديدة في الهند تتجاوز 400 ألف حالة.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أنه لم يعد من الممكن الوصول إلى المنشور في وقت لاحق من أمس، بعد أن أعرب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الصين عن صدمتهم وغضبهم بسبب حساسية المنشور.

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الصين تضطر إلى حذف منشور مسيئ للهند يسخر من محارق جثث "كورونا"
سبق

اضطرت الصين إلى حذف منشور على موقع للتواصل الاجتماعي، نشرته أعلى هيئة لإنفاذ القانون في الصين، وضع صورًا للإطلاق الناجح لمركبة صينية للفضاء إلى جانب المشهد القاتم لمحارق الجثث المرتبط بوباء كورونا في الهند، بعد أن أثار المنشور انتقادات عبر الإنترنت في الصين.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم (الأحد)، أن صور إطلاق الصاروخ الذي يحمل الكبسولة الفضائية الصينية "تيانهي"، واحتراق الوقود المصاحب لذلك وضعت في مقارنة ساخرة، مع ما بدا أنه حرق جثث جماعي في مكان مفتوح في الهند، وكتب في التعليق المرفق "الصين تشعل نارًا مقابل الهند تشعل حريقًا".

وأضافت الوكالة أن المنشور الذي نشرته أمس لجنة الشؤون السياسية والقانونية المركزية بالحزب الشيوعي الصيني على حسابها الرسمي على "سينا ويبو"، رافق هاشتاغ يشير إلى أن حالات كورونا اليومية الجديدة في الهند تتجاوز 400 ألف حالة.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أنه لم يعد من الممكن الوصول إلى المنشور في وقت لاحق من أمس، بعد أن أعرب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الصين عن صدمتهم وغضبهم بسبب حساسية المنشور.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
05:12 PM

الصين تضطر إلى حذف منشور مسيئ للهند يسخر من محارق جثث "كورونا"

أثار انتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اضطرت الصين إلى حذف منشور على موقع للتواصل الاجتماعي، نشرته أعلى هيئة لإنفاذ القانون في الصين، وضع صورًا للإطلاق الناجح لمركبة صينية للفضاء إلى جانب المشهد القاتم لمحارق الجثث المرتبط بوباء كورونا في الهند، بعد أن أثار المنشور انتقادات عبر الإنترنت في الصين.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم (الأحد)، أن صور إطلاق الصاروخ الذي يحمل الكبسولة الفضائية الصينية "تيانهي"، واحتراق الوقود المصاحب لذلك وضعت في مقارنة ساخرة، مع ما بدا أنه حرق جثث جماعي في مكان مفتوح في الهند، وكتب في التعليق المرفق "الصين تشعل نارًا مقابل الهند تشعل حريقًا".

وأضافت الوكالة أن المنشور الذي نشرته أمس لجنة الشؤون السياسية والقانونية المركزية بالحزب الشيوعي الصيني على حسابها الرسمي على "سينا ويبو"، رافق هاشتاغ يشير إلى أن حالات كورونا اليومية الجديدة في الهند تتجاوز 400 ألف حالة.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أنه لم يعد من الممكن الوصول إلى المنشور في وقت لاحق من أمس، بعد أن أعرب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الصين عن صدمتهم وغضبهم بسبب حساسية المنشور.

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