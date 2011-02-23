النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

متحدث الصحة: استمرار تذبذب منحنى الإصابات بكورونا

دعا الجميع للالتزام بالإجراءات الاحترازية

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي إننا نلاحظ أن هناك تذبذبًا بالمنحنى ونرصده باستمرار ونتابعه، وأن كل ما يقوم به أفراد المجتمع سوف يكون له أثر إيجابي، مضيفاً أن أول خط أساس لحماية المجتمع أن نكون جميعاً ملتزمين بالإجراءات الصحية.

وأكد على أن مناعة الفرد تعد خطوة مهمة جدًا، وستساعدنا في الوصول لمناعة المجتمع وتخطي هذه الجائحة، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية هو الأهم، ولذا فيجب علينا جميعًا أن نتقيد بجميع الإجراءات الصحية حتى نتجاوز جميعاً هذه الأزمة.

وأوضح أن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا كوقيد – 19 وصل عددهم الى 600798 شخصًا، منوهاً أن اللقاحات المعتمدة والمجازة في المملكة بحمد الله هي لقاحات فعالة وآمنة، ومبيناً أن هناك فئات ذات أولوية لأخذ اللقاح بالذات كبار السن، ومن لديهم أمراض مزمنة، وأن اللقاحات الآن متوفرة في مناطق المملكة كافة .

وشدّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة على أن المتأخرين في أخذ اللقاح قد يؤثر على صحتهم وطالبهم بأن لا يدفعوا ثمن الشائعات وعليهم التسجيل لأخذ اللقاح.

وأضاف د. العبدالعالي أنه تم تسجيل 335 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (375668) حالة، من بينها (2463) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (486) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (366735) حالة بإضافة (323) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (6470) حالة، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة رحمهم الله جميعاً.

لافتاً أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 7439446 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد 1998375 مراجعًا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 27932755 عبر مركز 937 كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (13418416) فحصًا مخبريًا دقيقًا.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
متحدث الصحة: استمرار تذبذب منحنى الإصابات بكورونا
سبق

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي إننا نلاحظ أن هناك تذبذبًا بالمنحنى ونرصده باستمرار ونتابعه، وأن كل ما يقوم به أفراد المجتمع سوف يكون له أثر إيجابي، مضيفاً أن أول خط أساس لحماية المجتمع أن نكون جميعاً ملتزمين بالإجراءات الصحية.

وأكد على أن مناعة الفرد تعد خطوة مهمة جدًا، وستساعدنا في الوصول لمناعة المجتمع وتخطي هذه الجائحة، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية هو الأهم، ولذا فيجب علينا جميعًا أن نتقيد بجميع الإجراءات الصحية حتى نتجاوز جميعاً هذه الأزمة.

وأوضح أن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا كوقيد – 19 وصل عددهم الى 600798 شخصًا، منوهاً أن اللقاحات المعتمدة والمجازة في المملكة بحمد الله هي لقاحات فعالة وآمنة، ومبيناً أن هناك فئات ذات أولوية لأخذ اللقاح بالذات كبار السن، ومن لديهم أمراض مزمنة، وأن اللقاحات الآن متوفرة في مناطق المملكة كافة .

وشدّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة على أن المتأخرين في أخذ اللقاح قد يؤثر على صحتهم وطالبهم بأن لا يدفعوا ثمن الشائعات وعليهم التسجيل لأخذ اللقاح.

وأضاف د. العبدالعالي أنه تم تسجيل 335 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (375668) حالة، من بينها (2463) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (486) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (366735) حالة بإضافة (323) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (6470) حالة، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة رحمهم الله جميعاً.

لافتاً أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 7439446 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد 1998375 مراجعًا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 27932755 عبر مركز 937 كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (13418416) فحصًا مخبريًا دقيقًا.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
05:47 PM

متحدث الصحة: استمرار تذبذب منحنى الإصابات بكورونا

دعا الجميع للالتزام بالإجراءات الاحترازية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
3,337

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي إننا نلاحظ أن هناك تذبذبًا بالمنحنى ونرصده باستمرار ونتابعه، وأن كل ما يقوم به أفراد المجتمع سوف يكون له أثر إيجابي، مضيفاً أن أول خط أساس لحماية المجتمع أن نكون جميعاً ملتزمين بالإجراءات الصحية.

وأكد على أن مناعة الفرد تعد خطوة مهمة جدًا، وستساعدنا في الوصول لمناعة المجتمع وتخطي هذه الجائحة، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية هو الأهم، ولذا فيجب علينا جميعًا أن نتقيد بجميع الإجراءات الصحية حتى نتجاوز جميعاً هذه الأزمة.

وأوضح أن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا كوقيد – 19 وصل عددهم الى 600798 شخصًا، منوهاً أن اللقاحات المعتمدة والمجازة في المملكة بحمد الله هي لقاحات فعالة وآمنة، ومبيناً أن هناك فئات ذات أولوية لأخذ اللقاح بالذات كبار السن، ومن لديهم أمراض مزمنة، وأن اللقاحات الآن متوفرة في مناطق المملكة كافة .

وشدّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة على أن المتأخرين في أخذ اللقاح قد يؤثر على صحتهم وطالبهم بأن لا يدفعوا ثمن الشائعات وعليهم التسجيل لأخذ اللقاح.

وأضاف د. العبدالعالي أنه تم تسجيل 335 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (375668) حالة، من بينها (2463) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (486) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (366735) حالة بإضافة (323) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (6470) حالة، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة رحمهم الله جميعاً.

لافتاً أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 7439446 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد 1998375 مراجعًا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 27932755 عبر مركز 937 كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (13418416) فحصًا مخبريًا دقيقًا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,400
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,720
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,182
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,760

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

عبدالغني الشيخ
المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي
الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة