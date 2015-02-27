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شاهد من "المواصفات".. 840 ساعة عمل لاختبار "أداة تساعد على ترشيد استهلاك المياه"

المراحيض الغربية تخضع لـ 37 اختبار كفاءة للتأكّد من كفاءتها من بينها اختبار كفاءة التنظيف

أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن إجراء اختبار واحد فقط لإحدى الأدوات الصحية التي تساعد على ترشيد استهلاك المياه في مختبرات الهيئة يستغرق 840 ساعة عمل.

وقالت "المواصفات": "هناك اختبارات متنوّعة وتدقيق مستمر لضمان جودة وكفاءة الأدوات الصحية، ويتم ذلك كله قبل منحها التصريح الخاص باستخدام بطاقة الترشيد لاستهلاك المياه من الهيئة".

وأضافت: "منتجات الخلاطات -على سبيل المثال- تخضع لاختبارات متعددة، من بينها اختبار واحد فقط لتحديد عمرها الافتراضي يستغرق 840 ساعة عمل متواصلة، وهناك اختبارات أخرى تخضع لها الشفاطات وغيرها من المنتجات".

وأردفت: "أما المراحيض الغربية، فتخضع لأكثر من 37 اختباراً للتأكّد من كفاءتها، من بينها اختبار الترشيد واختبار كفاءة التنظيف".

وتابعت: "نسبة من تلك المنتجات تجتاز الاختبارات وتنال البطاقة، وبينما تجتاز بعض هذه المنتجات تلك الاختبارات وتفشل في اجتياز متطلبات هيئة المواصفات ولا يتم السماح بتداولها في الأسواق".

وقالت "الهيئة": "هدفنا الوصول إلى منتج ذي جودة يساعد على الترشيد وتقليل قيمة الاستهلاك، ولأن القطرة ثروة فاحرص على شراء المنتجات الحاصلة على بطاقة ترشيد استهلاك المياه".

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من "المواصفات".. 840 ساعة عمل لاختبار "أداة تساعد على ترشيد استهلاك المياه"
سبق

أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن إجراء اختبار واحد فقط لإحدى الأدوات الصحية التي تساعد على ترشيد استهلاك المياه في مختبرات الهيئة يستغرق 840 ساعة عمل.

وقالت "المواصفات": "هناك اختبارات متنوّعة وتدقيق مستمر لضمان جودة وكفاءة الأدوات الصحية، ويتم ذلك كله قبل منحها التصريح الخاص باستخدام بطاقة الترشيد لاستهلاك المياه من الهيئة".

وأضافت: "منتجات الخلاطات -على سبيل المثال- تخضع لاختبارات متعددة، من بينها اختبار واحد فقط لتحديد عمرها الافتراضي يستغرق 840 ساعة عمل متواصلة، وهناك اختبارات أخرى تخضع لها الشفاطات وغيرها من المنتجات".

وأردفت: "أما المراحيض الغربية، فتخضع لأكثر من 37 اختباراً للتأكّد من كفاءتها، من بينها اختبار الترشيد واختبار كفاءة التنظيف".

وتابعت: "نسبة من تلك المنتجات تجتاز الاختبارات وتنال البطاقة، وبينما تجتاز بعض هذه المنتجات تلك الاختبارات وتفشل في اجتياز متطلبات هيئة المواصفات ولا يتم السماح بتداولها في الأسواق".

وقالت "الهيئة": "هدفنا الوصول إلى منتج ذي جودة يساعد على الترشيد وتقليل قيمة الاستهلاك، ولأن القطرة ثروة فاحرص على شراء المنتجات الحاصلة على بطاقة ترشيد استهلاك المياه".

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
11:10 AM

شاهد من "المواصفات".. 840 ساعة عمل لاختبار "أداة تساعد على ترشيد استهلاك المياه"

المراحيض الغربية تخضع لـ 37 اختبار كفاءة للتأكّد من كفاءتها من بينها اختبار كفاءة التنظيف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن إجراء اختبار واحد فقط لإحدى الأدوات الصحية التي تساعد على ترشيد استهلاك المياه في مختبرات الهيئة يستغرق 840 ساعة عمل.

وقالت "المواصفات": "هناك اختبارات متنوّعة وتدقيق مستمر لضمان جودة وكفاءة الأدوات الصحية، ويتم ذلك كله قبل منحها التصريح الخاص باستخدام بطاقة الترشيد لاستهلاك المياه من الهيئة".

وأضافت: "منتجات الخلاطات -على سبيل المثال- تخضع لاختبارات متعددة، من بينها اختبار واحد فقط لتحديد عمرها الافتراضي يستغرق 840 ساعة عمل متواصلة، وهناك اختبارات أخرى تخضع لها الشفاطات وغيرها من المنتجات".

وأردفت: "أما المراحيض الغربية، فتخضع لأكثر من 37 اختباراً للتأكّد من كفاءتها، من بينها اختبار الترشيد واختبار كفاءة التنظيف".

وتابعت: "نسبة من تلك المنتجات تجتاز الاختبارات وتنال البطاقة، وبينما تجتاز بعض هذه المنتجات تلك الاختبارات وتفشل في اجتياز متطلبات هيئة المواصفات ولا يتم السماح بتداولها في الأسواق".

وقالت "الهيئة": "هدفنا الوصول إلى منتج ذي جودة يساعد على الترشيد وتقليل قيمة الاستهلاك، ولأن القطرة ثروة فاحرص على شراء المنتجات الحاصلة على بطاقة ترشيد استهلاك المياه".

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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