نظام جديد في هواتف "جوجل" لا يحتاج لاستخدام اليدين

يستخدم تقنية جديدة كليًّا على عالم الهواتف الذكية "إيماءات"

كشفت تقارير صحفية عن نظام جديد موجود في هواتف جوجل "بيكسل 4"، لا يحتاج إلى استخدام اليدين على الإطلاق.

ونشر موقع "جي إس إم آرينا" تقريرًا حول نظام الرادار الجديد الموجود في هواتف "بيكسل 4"، والمعروف باسم "سولي".

وأشارت إلى أن النظام يستخدم تقنية جديدة كليًّا على عالم الهواتف الذكية، والتي تسمح بالتنقل عن طريق الإيماءات بدون استخدام الأيدي على الإطلاق.

وتسمح تلك التقنية بتسجيل صورة تفصيلية للمستخدم وجسمه؛ بحيث لا يعمل الرادار إلا عند تشغيله من قِبَل صاحب الهاتف فقط، ولا يقبل إيماءات إلا من المستخدم نفسه؛ بحيث لا يقلق الشخص من أي مخاوف مرتبطة بالخصوصية عند استخدام رادار "سولي".

ويظهر في الصور أنه بمجرد أن يقترب الشخص من الهاتف يبدأ الرادار في العمل، ويتحرك يمينًا ويسارًا بمجرد الإيماءة للتمرير.

ويعمل المطوّرون حاليًا على إنشاء خوارزميات جديدة لتشغيل البرنامج عبر الإيماءات لإضافة مهام جديدة يمكن أن يقوم بها الرادار ووظائف مختلفة عن طريق الإيماءات.

وستعمل تقنية الإيماءات بالتزامن مع تقنية جديدة كليًّا تطورها جوجل أيضًا، يطلق عليها "موشن سنس"، والمختصة بمعالجة الصوت بطريقة مبتكرة لتنفيذ أوامر الشخص؛ حتى لو كان وسط مجموعة كبيرة من الأصوات المتداخلة.