كورونا.. 264 ألف إصابة جديدة في الهند و4542 بكوريا الجنوبية و1011 بمصر و201 بالصين

خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم، تسجيل 264 ألفاً و202 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابات المسجلة إلى 36 مليوناً و582 ألفاً و129 حالة.

كوريا الجنوبية

أعلنت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم، أن البلاد سجّلت 4542 إصابة و49 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 683 ألفاً و566 إصابة 6259 حالة وفاة .

مصر

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1011 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 21 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغ 396699، من ضمنهم 330714 حالة جرى شفاؤها، و22063 وفاة.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، تسجيل 201 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا، يوم الخميس، ارتفاعاً من 190 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن بر الصين الرئيس سجّل حتى يوم الخميس 104580 إصابة مؤكّدة.