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في لفتة إنسانية.. "سجون مكة" تحتفل بزفاف أحد نزلائها بإصلاحية جدة

في إطار برامج إصلاح وتأهيل لبدء حياة جديدة

احتفلت سجون منطقة مكة المكرمة مساء أمس بحفل زفاف أحد نزلائها السعوديين وذلك في البيت العائلي بإصلاحية جدة.

وقال مدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء ماجد بن بندر الدويش: إن مثل هذه المناسبات تتم في إطار برامج إصلاح وتأهيل النزيل أو النزيلة لبدء حياة جديدة , مشيراً إلى أنه خلال اليومين الماضيين تم عقد قران إحدى النزيلات على أحد المواطنين , وعُمل لهما مناسبة بسجن النساء بجدة.

من جانبه أوضح مدير الإدارة العامة لإصلاحية جدة المقدم محمد بن عبدالله أبو حيمد, أن النزيل عقد قرانه قبل نحو ثلاثة أشهر على مواطنة داخل الإصلاحية، مبيناً أنهم سخّروا جميع الإمكانيات المتاحة لإتمام المراسم بما يليق بها، وتجهيز أحد أجنحة البيت العائلي ليتناسب مع تلك المناسبة.

السجون سجون مكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في لفتة إنسانية.. "سجون مكة" تحتفل بزفاف أحد نزلائها بإصلاحية جدة
سبق

احتفلت سجون منطقة مكة المكرمة مساء أمس بحفل زفاف أحد نزلائها السعوديين وذلك في البيت العائلي بإصلاحية جدة.

وقال مدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء ماجد بن بندر الدويش: إن مثل هذه المناسبات تتم في إطار برامج إصلاح وتأهيل النزيل أو النزيلة لبدء حياة جديدة , مشيراً إلى أنه خلال اليومين الماضيين تم عقد قران إحدى النزيلات على أحد المواطنين , وعُمل لهما مناسبة بسجن النساء بجدة.

من جانبه أوضح مدير الإدارة العامة لإصلاحية جدة المقدم محمد بن عبدالله أبو حيمد, أن النزيل عقد قرانه قبل نحو ثلاثة أشهر على مواطنة داخل الإصلاحية، مبيناً أنهم سخّروا جميع الإمكانيات المتاحة لإتمام المراسم بما يليق بها، وتجهيز أحد أجنحة البيت العائلي ليتناسب مع تلك المناسبة.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
08:45 PM

في لفتة إنسانية.. "سجون مكة" تحتفل بزفاف أحد نزلائها بإصلاحية جدة

في إطار برامج إصلاح وتأهيل لبدء حياة جديدة

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عبدالله الراجحي - جدة
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6,005

احتفلت سجون منطقة مكة المكرمة مساء أمس بحفل زفاف أحد نزلائها السعوديين وذلك في البيت العائلي بإصلاحية جدة.

وقال مدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء ماجد بن بندر الدويش: إن مثل هذه المناسبات تتم في إطار برامج إصلاح وتأهيل النزيل أو النزيلة لبدء حياة جديدة , مشيراً إلى أنه خلال اليومين الماضيين تم عقد قران إحدى النزيلات على أحد المواطنين , وعُمل لهما مناسبة بسجن النساء بجدة.

من جانبه أوضح مدير الإدارة العامة لإصلاحية جدة المقدم محمد بن عبدالله أبو حيمد, أن النزيل عقد قرانه قبل نحو ثلاثة أشهر على مواطنة داخل الإصلاحية، مبيناً أنهم سخّروا جميع الإمكانيات المتاحة لإتمام المراسم بما يليق بها، وتجهيز أحد أجنحة البيت العائلي ليتناسب مع تلك المناسبة.

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