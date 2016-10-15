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تعديلات بأنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية و"العمل" و"التأمينات"

في مستهل جلسة #الشورى برئاسة نائب رئيس المجلس "المعطاني"

وافق مجلس #الشورى، اليوم، على تعديل عدد من مواد نظام وثائق السفر، وعدد من مواد نظام الأحوال المدنية.

وفي مستهل جلسة المجلس العادية الحادية والستين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني؛ وافق المجلس أيضاً على تعديل عددٍ من مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1426/8/23 هـ، وعلى تعديل عدد من مواد نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/33 وتاريخ 1421/9/3هـ.

ووافق المجلس أيضاً على مشروع اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين وزارة البيئة والمياه والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

مجلس الشورى وثائق السفر الأحوال المدنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعديلات بأنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية و"العمل" و"التأمينات"
سبق

وافق مجلس #الشورى، اليوم، على تعديل عدد من مواد نظام وثائق السفر، وعدد من مواد نظام الأحوال المدنية.

وفي مستهل جلسة المجلس العادية الحادية والستين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني؛ وافق المجلس أيضاً على تعديل عددٍ من مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1426/8/23 هـ، وعلى تعديل عدد من مواد نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/33 وتاريخ 1421/9/3هـ.

ووافق المجلس أيضاً على مشروع اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين وزارة البيئة والمياه والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
11:45 AM

تعديلات بأنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية و"العمل" و"التأمينات"

في مستهل جلسة #الشورى برئاسة نائب رئيس المجلس "المعطاني"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,920

وافق مجلس #الشورى، اليوم، على تعديل عدد من مواد نظام وثائق السفر، وعدد من مواد نظام الأحوال المدنية.

وفي مستهل جلسة المجلس العادية الحادية والستين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني؛ وافق المجلس أيضاً على تعديل عددٍ من مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1426/8/23 هـ، وعلى تعديل عدد من مواد نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/33 وتاريخ 1421/9/3هـ.

ووافق المجلس أيضاً على مشروع اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين وزارة البيئة والمياه والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

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