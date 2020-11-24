كيف تدهن سقف الغرفة؟.. تعرّف على الخطوات الصحيحة والألوان المناسبة من فنّيي "دهانات الجزيرة"

3 مراحل تمرّ بها عملية طلائه لتكون أكثر دقة وأفضل نتيجة

يشارك فنّيو الدهان في شركة "دهانات الجزيرة" عملاق صناعة الدهانات والألوان عالية الجودة والحلول الإنشائية في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نصائحهم في دهن الأسقف بالطريقة الصحيحة، مع التوصية بأفضل الأدوات المستخدمة.

ما هي الأدوات المطلوبة؟

● 1.دهان الأساس.

● 2. دهان الجزيرة نوفل.

● 3. رول دهان.

● 4. فرشاة الدهان.

● 5. عصا الرول.

● 6. ورق صنفرة.

● 7. شريط لاصق للدهان.

● 8. بلاستيك للحماية.

الخطوات:

1.صنفرة السطح.

2.تنظيف السطح.

3.طلاء دهان الأساس.

4.طلاء دهان الطبقة النهائية.

صنفرة السطح:

لماذا نقوم بعملية الصنفرة؟

صنفرة السطح هي من أهم الخطوات التي تساعد على ثبات الدهان النهائي والتصاقه بالجدار بالشكل المطلوب، حيث تعمل الصنفرة على فتح مسامات الجدار وبالتالي يلتصق الدهان به ويكون ثابتاً عليه أكثر.

بعد عملية الصنفرة، يجب تنظيف السطح من بقايا الصنفرة بقطعة قماش جافة.

تنظيف السطح:

قبل البدء بدهن السقف، قم بتنظيف السطح بشكل كامل من الغبار والشوائب، لأن الأسقف عادة ما تتراكم عليها الشوائب والأوساخ مع الوقت.

بماذا أنظف السقف؟

لا تحتاج إلى أدوات أو معدات محددة لتنظيف السقف، قطعة قماش جافة تؤدي الغرض.

دهان الأساس:

بعد صنفرة السطح بشكل كامل، ننتقل لمرحلة دهان الأساس.

لدى التأكد من نظافة السقف، يتعين عليك طلاء طبقة الأساس، قم بطلاء دهان الأساس "الجزيرة جرين برايم" باستخدام رول الدهان، طبقة الأساس تساعدك في تغطية الطبقة السابقة بشكل جيد بالإضافة إلى إخفاء الأوساخ صعبة الإزالة أو حتى آثار تسرب المياه من الطابق العلوي.

الطريقة الأمثل لطلاء السقف تكون بتحريك رول الدهان بنفس اتجاه أشعة الشمس.

طلاء السقف:

لتكون عملية الطلاء أكثر دقة وأفضل نتيجة، ابدأها على مراحل:

● المرحلة الأولى:

استخدم لاصق الدهان على أطراف السقف لكي لا تفسد الجدار بالدهان، وقم بتغطية الأرضية والأثاث بالكامل باستخدام بلاستيك الحماية.

● المرحلة الثانية:

ابدأ بدهن الأطراف باستخدام فرشاة الدهان، يوصي فنّيو الدهان باستخدام الفرشاة للأماكن الصغيرة أو الأطراف لسهولة التحكم بها.

● المرحلة الثالثة:

ابدأ باستخدام رول الدهان لدهن كامل السقف، قسّم السقف إلى مجموعة أقسام صغيرة ليسهل عليك العمل عليها، هناك قاعدة معروفة لدى فنّيي الدهان وهي "الحفاظ على حافة مبللة" وطريقتها تكون عند الانتقال من الخط الأول إلى الخط الثاني ابدأ من وسط خط الدهان الأول تقريباً وليس من طرفه لكي يعطي نتيجة نهائية مدموجة ومتناسقة.

اختيار نوع الدهان النهائي:

هناك مجموعة نقاط مهمة في اختيار الدهان النهائي المناسب، أهمها هو انعدام رائحة الدهان وسهولة تنظيفه ومقاومته للأوساخ، وأن يكون متوفراً بدرجة اللمعة التي تريدها. جميع هذه الخواص تعتبر مهمة جداً لاختيار الدهان الذي سيحقق لك نتائج مرضية، ومن أفضل أنواع الدهانات التي توفرها "دهانات الجزيرة" في موقعها الإلكتروني هي دهان "الجزيرة نوفل"، ودهان "الجزيرة جرين".

طريقة تطبيق الدهان النهائي:

لا يوجد اختلاف بين طريقة طلاء دهان الأساس والدهان النهائي، اتبع الطريقة ذاتها مع الحرص على مراعاة عدد الطبقات التي يجب عليك دهنها حسب المواصفات الفنية لمنتجك.

ما هو اللون المناسب للسقف؟

كثير من الأشخاص يتجنبون دهن السقف بألوان مختلفة وغالباً ما يلجؤون إلى اللون الأبيض، لكن تغيير لون السقف يعطي بعداً آخر للمكان، فإذا كانت مساحة الغرفة كبيرة فاختيار لون غامق للسقف من شأنه أن يعطيها فخامة أكثر، وإذا كانت مساحة الغرفة صغيرة فالألوان الفاتحة تعطيها انشراحاً وجاذبية أكثر.

هل أستخدم نوع رول محدد لدهن السقف؟

يختلف نوع الرول باختلاف النتيجة التي تريدها، فنوع الرول الذي يستخدم عندما تريد الجدار بلمسة شبه ديكورية يختلف عن نوع الرول الذي يستخدم عندما ترغب أن يكون الجدار بمظهر أملس وناعم.