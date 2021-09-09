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الجيش اليمني يقتل 4 حوثيين ويصيب 10 في تعز

قصف مركبتهم العسكرية بالمدفعية

قتل أربعة عناصر من ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًّا، وأصيب 10 آخرون بجروح مختلفة، اليوم "الخميس"، في مواجهات مع الجيش الوطني شمال غرب مدينة تعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت طاقمًا للميليشيا الحوثية خلف تبة القرن بجبل هان؛ ما أدى إلى مقتل 4 عناصر من الميليشيا وإصابة 10 آخرين كانوا متواجدين في المكان.

وكسرت قوات الجيش الوطني هجومًا عنيفًا لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، مساء أمس، في جبهة الدفاع الجوي، وكبّدتها خسائر في الأرواح والمعدّات العسكرية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يقتل 4 حوثيين ويصيب 10 في تعز
سبق

قتل أربعة عناصر من ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًّا، وأصيب 10 آخرون بجروح مختلفة، اليوم "الخميس"، في مواجهات مع الجيش الوطني شمال غرب مدينة تعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت طاقمًا للميليشيا الحوثية خلف تبة القرن بجبل هان؛ ما أدى إلى مقتل 4 عناصر من الميليشيا وإصابة 10 آخرين كانوا متواجدين في المكان.

وكسرت قوات الجيش الوطني هجومًا عنيفًا لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، مساء أمس، في جبهة الدفاع الجوي، وكبّدتها خسائر في الأرواح والمعدّات العسكرية.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
05:58 PM

الجيش اليمني يقتل 4 حوثيين ويصيب 10 في تعز

قصف مركبتهم العسكرية بالمدفعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل أربعة عناصر من ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًّا، وأصيب 10 آخرون بجروح مختلفة، اليوم "الخميس"، في مواجهات مع الجيش الوطني شمال غرب مدينة تعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت طاقمًا للميليشيا الحوثية خلف تبة القرن بجبل هان؛ ما أدى إلى مقتل 4 عناصر من الميليشيا وإصابة 10 آخرين كانوا متواجدين في المكان.

وكسرت قوات الجيش الوطني هجومًا عنيفًا لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، مساء أمس، في جبهة الدفاع الجوي، وكبّدتها خسائر في الأرواح والمعدّات العسكرية.

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