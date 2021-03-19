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"الشؤون الإسلامية" تُغلق 8 مساجد مؤقتاً

في 4 مناطق بعد ثبوت 8 إصابات بـ"كورونا"

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، ثمانية مساجد مؤقتاً في أربع مناطق بعد ثبوت ثماني حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

ووصل مجموع ما تمّ إغلاقه خلال 40 يوماً 319 مسجداً؛ تمّ فتح 306 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وقالت الوزارة، في تقرير صادر اليوم: المساجد المغلقة هي: أربعة مساجد في منطقة القصيم تم رصد أربع حالات بها، ومسجدان بمنطقة الرياض تم رصد حالتين بها، ومسجد بمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة الباحة، بمعدل إصابة في كل مسجد.

وأضافت: تمّت إعادة فتح 12 مسجداً؛ اثنين منها بمنطقة الشرقية ومسجدين بمنطقة مكة المكرّمة ومسجدين بمنطقة عسير ومسجدين بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة الجوف ومسجد بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة جازان ومسجد بمنطقة نجران وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة، المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.

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"الشؤون الإسلامية" تُغلق 8 مساجد مؤقتاً
سبق

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، ثمانية مساجد مؤقتاً في أربع مناطق بعد ثبوت ثماني حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

ووصل مجموع ما تمّ إغلاقه خلال 40 يوماً 319 مسجداً؛ تمّ فتح 306 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وقالت الوزارة، في تقرير صادر اليوم: المساجد المغلقة هي: أربعة مساجد في منطقة القصيم تم رصد أربع حالات بها، ومسجدان بمنطقة الرياض تم رصد حالتين بها، ومسجد بمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة الباحة، بمعدل إصابة في كل مسجد.

وأضافت: تمّت إعادة فتح 12 مسجداً؛ اثنين منها بمنطقة الشرقية ومسجدين بمنطقة مكة المكرّمة ومسجدين بمنطقة عسير ومسجدين بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة الجوف ومسجد بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة جازان ومسجد بمنطقة نجران وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة، المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.

19 مارس 2021 - 6 شعبان 1442
02:07 PM

"الشؤون الإسلامية" تُغلق 8 مساجد مؤقتاً

في 4 مناطق بعد ثبوت 8 إصابات بـ"كورونا"

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عبدالله العنزي - الرياض
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أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، ثمانية مساجد مؤقتاً في أربع مناطق بعد ثبوت ثماني حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

ووصل مجموع ما تمّ إغلاقه خلال 40 يوماً 319 مسجداً؛ تمّ فتح 306 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وقالت الوزارة، في تقرير صادر اليوم: المساجد المغلقة هي: أربعة مساجد في منطقة القصيم تم رصد أربع حالات بها، ومسجدان بمنطقة الرياض تم رصد حالتين بها، ومسجد بمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة الباحة، بمعدل إصابة في كل مسجد.

وأضافت: تمّت إعادة فتح 12 مسجداً؛ اثنين منها بمنطقة الشرقية ومسجدين بمنطقة مكة المكرّمة ومسجدين بمنطقة عسير ومسجدين بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة الجوف ومسجد بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة جازان ومسجد بمنطقة نجران وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة، المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.

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