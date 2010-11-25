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هطولات "سقيا" تداهم العاصمة في هذا الموعد

درجات الحرارة تسجّل انخفاضاً ملموساً الجمعة

تتواصل التوقعات الخاصة بالحالة المطرية في المملكة "سقيا"، حيث تشير البيانات المتوفرة إلى أن العاصمة الرياض ضمن المناطق المتأثرة بالحالة الماطرة، حيث إنه وبعد مدينة جدة والمنطقة الجنوبية الغربية، تبدأ منطقة الرياض والعاصمة الرياض تتأثر بالحالة الماطرة، ابتداءً من يوم الجمعة.

وقال موقع "طقس العرب": مع اتساع رقعة تأثير الحالة الماطرة سقيا، تصبح العاصمة الرياض ضمن المناطق المتأثرة بها يوم الجمعة، حيث تتكاثر الغيوم الماطرة وتهطل زخات تكون غزيرة في بعض الفترات قد تترافق بالرعد أحياناً، وتعمل هذه الأمطار على ارتفاع منسوب المياه في الشوارع وجريان الأودية والشعاب.

وأضاف: تبقى عموم المناطق الوسطى من السعودية والعاصمة الرياض تحت تأثير حالة من عدم استقرار جوي خلال عطلة نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع القادم، وتستمر فرص هطول الأمطار بدرجات متفاوتة يتخللها الرعد أحياناً حتى يوم الأحد على أقل تقدير.

وأردف: تسجل درجات الحرارة انخفاضاً ملموساً يوم الجمعة، ليسود طقس خريفي مائل للبرودة نهاراً، وبارد ليلاً، وتسجل العاصمة الرياض درجات حرارة عظمى في بداية العشرينات، أما الصغرى تلامس الـ 15 درجة مئوية.

وأشار إلى نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار يومي الجمعة والسبت، حيث تترافق مع هبات قوية تلامس 70 كلم/ساعة في غرب منطقة الرياض، و50 كلم/ساعة على العاصمة الرياض.

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هطولات "سقيا" تداهم العاصمة في هذا الموعد
سبق

تتواصل التوقعات الخاصة بالحالة المطرية في المملكة "سقيا"، حيث تشير البيانات المتوفرة إلى أن العاصمة الرياض ضمن المناطق المتأثرة بالحالة الماطرة، حيث إنه وبعد مدينة جدة والمنطقة الجنوبية الغربية، تبدأ منطقة الرياض والعاصمة الرياض تتأثر بالحالة الماطرة، ابتداءً من يوم الجمعة.

وقال موقع "طقس العرب": مع اتساع رقعة تأثير الحالة الماطرة سقيا، تصبح العاصمة الرياض ضمن المناطق المتأثرة بها يوم الجمعة، حيث تتكاثر الغيوم الماطرة وتهطل زخات تكون غزيرة في بعض الفترات قد تترافق بالرعد أحياناً، وتعمل هذه الأمطار على ارتفاع منسوب المياه في الشوارع وجريان الأودية والشعاب.

وأضاف: تبقى عموم المناطق الوسطى من السعودية والعاصمة الرياض تحت تأثير حالة من عدم استقرار جوي خلال عطلة نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع القادم، وتستمر فرص هطول الأمطار بدرجات متفاوتة يتخللها الرعد أحياناً حتى يوم الأحد على أقل تقدير.

وأردف: تسجل درجات الحرارة انخفاضاً ملموساً يوم الجمعة، ليسود طقس خريفي مائل للبرودة نهاراً، وبارد ليلاً، وتسجل العاصمة الرياض درجات حرارة عظمى في بداية العشرينات، أما الصغرى تلامس الـ 15 درجة مئوية.

وأشار إلى نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار يومي الجمعة والسبت، حيث تترافق مع هبات قوية تلامس 70 كلم/ساعة في غرب منطقة الرياض، و50 كلم/ساعة على العاصمة الرياض.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
03:39 PM

هطولات "سقيا" تداهم العاصمة في هذا الموعد

درجات الحرارة تسجّل انخفاضاً ملموساً الجمعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تتواصل التوقعات الخاصة بالحالة المطرية في المملكة "سقيا"، حيث تشير البيانات المتوفرة إلى أن العاصمة الرياض ضمن المناطق المتأثرة بالحالة الماطرة، حيث إنه وبعد مدينة جدة والمنطقة الجنوبية الغربية، تبدأ منطقة الرياض والعاصمة الرياض تتأثر بالحالة الماطرة، ابتداءً من يوم الجمعة.

وقال موقع "طقس العرب": مع اتساع رقعة تأثير الحالة الماطرة سقيا، تصبح العاصمة الرياض ضمن المناطق المتأثرة بها يوم الجمعة، حيث تتكاثر الغيوم الماطرة وتهطل زخات تكون غزيرة في بعض الفترات قد تترافق بالرعد أحياناً، وتعمل هذه الأمطار على ارتفاع منسوب المياه في الشوارع وجريان الأودية والشعاب.

وأضاف: تبقى عموم المناطق الوسطى من السعودية والعاصمة الرياض تحت تأثير حالة من عدم استقرار جوي خلال عطلة نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع القادم، وتستمر فرص هطول الأمطار بدرجات متفاوتة يتخللها الرعد أحياناً حتى يوم الأحد على أقل تقدير.

وأردف: تسجل درجات الحرارة انخفاضاً ملموساً يوم الجمعة، ليسود طقس خريفي مائل للبرودة نهاراً، وبارد ليلاً، وتسجل العاصمة الرياض درجات حرارة عظمى في بداية العشرينات، أما الصغرى تلامس الـ 15 درجة مئوية.

وأشار إلى نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار يومي الجمعة والسبت، حيث تترافق مع هبات قوية تلامس 70 كلم/ساعة في غرب منطقة الرياض، و50 كلم/ساعة على العاصمة الرياض.

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