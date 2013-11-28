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"الصحة العالمية" : لقاح كورونا يجب أن يغطي 60% إلى 70% من سكان العالم

"كاثرين أوبراين" :  دراسات النماذج برهنت على الحاجة الماسّة للمسارعة بالتحصين

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن دراسات النماذج في ظل الظروف الحالية تكشف أن ما بين 60% إلى 70% من السكان يلزمهم التحصين والحماية، في إطار جهود وقف انتشار جائحة فيروس "كورونا المستجد".

وذكرت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية، كاثرين أوبراين، أن دراسات النماذج برهنت على الحاجة الماسّة للمسارعة بتنفيذ هذا التحصين؛ بغرض كبح جماح معدلات انتقال الفيروس.

وأضافت، وفق وكالة "شينخوا"، أن هذه المساعي ستكون مرهونة بطبيعة الحالة بما ستحقّقه اللقاحات على أرض الواقع، مشيرة إلى تجاوز عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 على مستوى العالم عتبة الـ61 مليونًا، وتخطى عدد الوفيات 1,4 مليون، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد شرعت في دراسة دواء "ريمديسيفير" كعقار له فعالية محتملة في علاج مرضى كوفيد-19 بالحالات الحادة، لكن دوره في العلاج السريري ما زال غامضًا.

وشهد الشهر الماضي إصدار الوكالة الأمريكية للأدوية ترخيصًا كاملًا لاستعمال عقار "ريمديسيفير" لعلاج مرضى فيروس "كورونا المستجد" في المستشفيات، بعد أن منحت تفويضًا مشروطًا لاستعماله في مايو الماضي.

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"الصحة العالمية" : لقاح كورونا يجب أن يغطي 60% إلى 70% من سكان العالم
سبق

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن دراسات النماذج في ظل الظروف الحالية تكشف أن ما بين 60% إلى 70% من السكان يلزمهم التحصين والحماية، في إطار جهود وقف انتشار جائحة فيروس "كورونا المستجد".

وذكرت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية، كاثرين أوبراين، أن دراسات النماذج برهنت على الحاجة الماسّة للمسارعة بتنفيذ هذا التحصين؛ بغرض كبح جماح معدلات انتقال الفيروس.

وأضافت، وفق وكالة "شينخوا"، أن هذه المساعي ستكون مرهونة بطبيعة الحالة بما ستحقّقه اللقاحات على أرض الواقع، مشيرة إلى تجاوز عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 على مستوى العالم عتبة الـ61 مليونًا، وتخطى عدد الوفيات 1,4 مليون، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد شرعت في دراسة دواء "ريمديسيفير" كعقار له فعالية محتملة في علاج مرضى كوفيد-19 بالحالات الحادة، لكن دوره في العلاج السريري ما زال غامضًا.

وشهد الشهر الماضي إصدار الوكالة الأمريكية للأدوية ترخيصًا كاملًا لاستعمال عقار "ريمديسيفير" لعلاج مرضى فيروس "كورونا المستجد" في المستشفيات، بعد أن منحت تفويضًا مشروطًا لاستعماله في مايو الماضي.

28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
12:19 PM

"الصحة العالمية" : لقاح كورونا يجب أن يغطي 60% إلى 70% من سكان العالم

"كاثرين أوبراين" :  دراسات النماذج برهنت على الحاجة الماسّة للمسارعة بالتحصين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن دراسات النماذج في ظل الظروف الحالية تكشف أن ما بين 60% إلى 70% من السكان يلزمهم التحصين والحماية، في إطار جهود وقف انتشار جائحة فيروس "كورونا المستجد".

وذكرت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية، كاثرين أوبراين، أن دراسات النماذج برهنت على الحاجة الماسّة للمسارعة بتنفيذ هذا التحصين؛ بغرض كبح جماح معدلات انتقال الفيروس.

وأضافت، وفق وكالة "شينخوا"، أن هذه المساعي ستكون مرهونة بطبيعة الحالة بما ستحقّقه اللقاحات على أرض الواقع، مشيرة إلى تجاوز عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 على مستوى العالم عتبة الـ61 مليونًا، وتخطى عدد الوفيات 1,4 مليون، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد شرعت في دراسة دواء "ريمديسيفير" كعقار له فعالية محتملة في علاج مرضى كوفيد-19 بالحالات الحادة، لكن دوره في العلاج السريري ما زال غامضًا.

وشهد الشهر الماضي إصدار الوكالة الأمريكية للأدوية ترخيصًا كاملًا لاستعمال عقار "ريمديسيفير" لعلاج مرضى فيروس "كورونا المستجد" في المستشفيات، بعد أن منحت تفويضًا مشروطًا لاستعماله في مايو الماضي.

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