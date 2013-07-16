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شاهد .. "عرضة" و"ألعاب بهلوانية" في حفل ترفيهي بسجون مكة

أقامته المديرية لنزلاء مركز ثقة وأسرهم بالتعاون مع هيئة الترفيه

أقامت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرّمة، داخل سجن بريمان، حفلاً ترفيهياً لنزلاء مركز "ثقة" وأسرهم، بالتعاون مع هيئة الترفيه، بحضور مدير السجون بمنطقة مكة المكرّمة اللواء ماجد بن بندر الدويش؛ وعدد من منسوبي سجون المنطقة.

وتضمنت فقرات الحفل مجموعة من الأنشطة والفعاليات اشتملت على "الفولكلور الشعبي، ألعاب بهلاونية وسيرك، والعرضة السعودية ومسيرة استعراضية"، إلى جانب عدد من الأنشطة المختلفة، بحضور أهالي النزلاء وأبنائهم.

وأعرب "الدويش"؛ عن شكره وتقديره للقائمين على تنفيذ هذه المناشط، خاصة أنها تمثل امتداداً لما تقدمه المديرية العامة للسجون للنزلاء من أنشطة ثقافية وإصلاحية وترفيهية، وتهدف إلى إتاحة الوقت للنزلاء لقضاء وقت ممتع مع أفراد أسرهم بما يحقق لهم الاستقرار النفسي والمعنوي.

جدير بالذكر أن هذه الأنشطة تعد من ثمار الشراكة الإستراتيجية بين المديرية العامة للسجون والهيئة العامة للترفيه.

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شاهد .. "عرضة" و"ألعاب بهلوانية" في حفل ترفيهي بسجون مكة
سبق

أقامت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرّمة، داخل سجن بريمان، حفلاً ترفيهياً لنزلاء مركز "ثقة" وأسرهم، بالتعاون مع هيئة الترفيه، بحضور مدير السجون بمنطقة مكة المكرّمة اللواء ماجد بن بندر الدويش؛ وعدد من منسوبي سجون المنطقة.

وتضمنت فقرات الحفل مجموعة من الأنشطة والفعاليات اشتملت على "الفولكلور الشعبي، ألعاب بهلاونية وسيرك، والعرضة السعودية ومسيرة استعراضية"، إلى جانب عدد من الأنشطة المختلفة، بحضور أهالي النزلاء وأبنائهم.

وأعرب "الدويش"؛ عن شكره وتقديره للقائمين على تنفيذ هذه المناشط، خاصة أنها تمثل امتداداً لما تقدمه المديرية العامة للسجون للنزلاء من أنشطة ثقافية وإصلاحية وترفيهية، وتهدف إلى إتاحة الوقت للنزلاء لقضاء وقت ممتع مع أفراد أسرهم بما يحقق لهم الاستقرار النفسي والمعنوي.

جدير بالذكر أن هذه الأنشطة تعد من ثمار الشراكة الإستراتيجية بين المديرية العامة للسجون والهيئة العامة للترفيه.

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
01:48 PM

شاهد .. "عرضة" و"ألعاب بهلوانية" في حفل ترفيهي بسجون مكة

أقامته المديرية لنزلاء مركز ثقة وأسرهم بالتعاون مع هيئة الترفيه

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أقامت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرّمة، داخل سجن بريمان، حفلاً ترفيهياً لنزلاء مركز "ثقة" وأسرهم، بالتعاون مع هيئة الترفيه، بحضور مدير السجون بمنطقة مكة المكرّمة اللواء ماجد بن بندر الدويش؛ وعدد من منسوبي سجون المنطقة.

وتضمنت فقرات الحفل مجموعة من الأنشطة والفعاليات اشتملت على "الفولكلور الشعبي، ألعاب بهلاونية وسيرك، والعرضة السعودية ومسيرة استعراضية"، إلى جانب عدد من الأنشطة المختلفة، بحضور أهالي النزلاء وأبنائهم.

وأعرب "الدويش"؛ عن شكره وتقديره للقائمين على تنفيذ هذه المناشط، خاصة أنها تمثل امتداداً لما تقدمه المديرية العامة للسجون للنزلاء من أنشطة ثقافية وإصلاحية وترفيهية، وتهدف إلى إتاحة الوقت للنزلاء لقضاء وقت ممتع مع أفراد أسرهم بما يحقق لهم الاستقرار النفسي والمعنوي.

جدير بالذكر أن هذه الأنشطة تعد من ثمار الشراكة الإستراتيجية بين المديرية العامة للسجون والهيئة العامة للترفيه.

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